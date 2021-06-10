NBA’de yeni sezon 19 Ekim’de başlıyor

10 Haziran 2021 Perşembe, 23:54

Pandemi nedeniyle bu sezon takvim değişikliğine gitmek zorunda kalan NBA yönetimi gelecek sezon itibariyle normal takvime dönmeye hazırlanıyor.

Athletic’de yer alan haberde, NBA’de normal sezon maçlarının 19 Ekim’de başlayacağı ve playoff finalinin yedinci maça uzaması halinde sezonun 19 Haziran’da tamamlanacağı kaydedildi.

MAÇ SAYISI ARTIYOR

NBA bu sezon pandemi sebebiyle maç sayısı azaltılmış takımların sezonda 72 maç oynamasını planlanmıştı. Ancak gelecek sezon itibariyle tekrar 82 maçlık sisteme dönüleceği ifade edildi.

19 Ekim’de başlayacak normal sezonun tamamlanmasının ardından 16 Nisan’da playoff maçlarının başlayacağı belirtildi.