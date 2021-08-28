NBA’den zorunlu aşı kararı

NBA yönetimi yeni sezonda, oyuncular ve hakemler haricinde maçlarda görev alacak herkese aşı zorunluluğu getirdi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2021 Cumartesi, 11:45
NBA’den zorunlu aşı kararı
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ESPN’de yer alan haberde, NBA yönetiminin takımlara yeni sezonda uygulanacak koronavirüs protokolleriyle ilgili bir bilgilendirme notu gönderdiği ifade edildi.

Notta, oyunculara ve hakemlere 4.5 metreden daha yakın çalışan herkesin en az iki doz aşı olması gerektiği belirtildi.

OYUNCULARI ETKİLEMEYECEK

Bilgilendirme notundaki kararın oyuncuların aşı olmalarını zorunlu hale getirmeyeceği, bu kararın takım çalışanlarını, antrenörleri, yayıncı kuruluşlarda çalışan görevlileri, fotoğrafçıları ve saha personelini ilgilendirdiği belirtildi.

1 EKİM’E KADAR SÜRE TANINDI

Haberde, NBA yönetiminin takım personellerinin aşılanması için 1 Ekim'e kadar süre tanıdığı kaydedildi. NBA’de 2021-22 sezonu 19 Ekim’de başlayacak.


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