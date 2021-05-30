NBA'in eski yıldızı Mark Eaton bisikletle çıktı ve bir daha dönmedi
NBA takımlarından Jazz'ın eski sporcusu Mark Eaton, geçirdiği bisiklet kazası sonucunda yaşamını yitirdi.
Sadece Utah Jazz ile geçirdiği kariyerinde iki kez NBA'de yılın savunma oyuncusu seçilen blok kralı Mark Eaton 64 yaşında yaşamını yitirdi.
Jazz, polisin Eaton'ın Utah, Summit County'de bariz bir bisiklet kazası geçirdikten sonra Cuma günü saat 20.30 sıralarında yolda yatarken bulunduğunu söylediğini söyledi. ABD polisi, Eaton'ın hastaneye kaldırıldığını ve daha sonra öldüğünü ve kazaya bir aracın katıldığını söylemenin güç olduğunu ifade etti.
Jazz, yaptığı açıklamada onu "basketbol kariyerinden sonra toplumda önemli bir etkisi olan tarihimizin kalıcı bir figürü" olarak nitelendirdi.
MARK EATON KİMDİR?
Jazz, Eaton'u 1982 yılında draftın 4. turunda seçmişti. Eaton, Jazz forması altında 6 sayı ortamalasıyla oynadı. Eaton'u öne çıkaran özelliği kusurusuz savunmasıydı. Basketbolu bıraktığında 7.9 ribaund ve 3.5 blok ortalamasına sahipti. Kariyeri boyunca 875 maça çıktı, bunların 815'inde maça başlayan 5'teydi.
Remembering Mark ?? pic.twitter.com/nUiyx0YvUt— utahjazz (@utahjazz) May 30, 2021
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