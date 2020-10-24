NBA'in kaderi oyuncuların elinde

24 Ekim 2020 Cumartesi, 11:04

NBA yönetiminin 2020/21 sezonunu 22 Aralık’ta başlatmak istediği açıklandı. Athletic’de yer alan haberde, NBA yönetiminin sezonu Noel’den 3 gün önce 22 Aralık’ta başlatmak istediği ve 2021 Olimpiyatları’ndan önce sezonun tamamlanmasını istediği belirtildi. Haberde, sezonun 82 maç yerine 72 maçlık fikstürle tamamlanacağı ifade edildi. Sezonun erken başlatılmasının istenmesinde ligin ekonomik durumunun göz önüne alındığı kaydedildi. NBA yönetiminin takım sahiplerine gönderdiği açıklamada, ligin 22 Aralık’tan sonra başlaması halinde 500 milyon dolarlık bir gelir kaybının ortaya çıkacağına dikkat çekildi. Ayrıca, sezonun planlanandan erken başlatarak Amerikalı oyunculara 2021 Olimpiyat Oyunları öncesinde hazırlanma imkanının hedeflendiği belirtildi. Haberde ayrıca NBA yönetiminin, salgının şartlarına göre salonlara seyirci almak istediği ancak bunun çok düşük bir ihtimal olduğu belirtilirken, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasında büyük payı olan Bubble yerine alternatif arayışında olduğu ifade edildi.

OYUNCULARIN KARARI BELİRLEYECEK

Yönetimin almış olduğu yeni sezona ilişkin kararların, Oyuncular Birliği tarafından onaylanması gerekiyor. ESPN’de yer alan haberde, birliğin temsilcileri ve NBA yönetiminin ligin bitmesinden sonra gelecek sezonun mali yapısının görüşülmesi için birkaç kez bir araya geldiği belirtilirken, tarafların 2020-21 maaş sınırlamaları ve lüks vergisi konusunda yapılabilecek değişiklikler konusunda anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.