Nedir bu sanatçıların Yeliz’den çektiği: Bu kez İlyas Salman’ı hedef aldı

10 Aralık 2020 Perşembe, 11:36

"Türkiye'de ödül alabilmek için solcu olmak ya da yaşam biçimi olarak solculara yakın olmak gerektiğini iddia" iddia eden Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncusu Hakan Boyav'a sinema sanatçısı İlyas Salman tepki gösterdi. "Sana en azından sağcısın diye ödül vermemişler. Bana solcuyum diye yıllardır rol vermiyorlar, Hakan” diyerek Boyav'a tepki gösteren Salman, TBMM'de "Yeliz" ismi ile açtığı canlı yayınla bilinen AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı tarafından hedef alındı.

İlyas Salman'ın rol aldığı filmler ile, "gavurlaştırma ve kökünden koparma" görevi üstlendiğini iddia eden Çamlı, "CHP ile başlayan milleti başkalaştırma (gavurlaştırma, kökünden koparma) asrında önemli bir görev üstlenen sinema hayatının figüranı ödül almış. Kim kimden ne aldığına bakarsan bence pek sıkıntı yok, normal" ifadelerini kullandı.

TÜRKAN ŞORAY'I DA HEDEF ALMIŞTI

Çamlı daha önce de "Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu" belirterek, "Alın teri için yola çıkan herkesin yanındayım" diyen sanatçı Türkan Şoray'ı hedef aldı. Çamlı, Şoray hakkında "Tantanacı medya sahnesinin son artisti" dedi.