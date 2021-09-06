Nejat Eslen: Türkiye'nin Afganistan'da bıraktığı askeri teçhizat neler?

06 Eylül 2021 Pazartesi, 18:00

Taliban, başkent Kabil'i ele geçirmesiyle Afganistan'daki kontrolü sağladı. Taliban'ın kontrolünün ardından ABD de askerlerini ve kendisine hizmet etmiş Afganları ülkeden çıkardı. ABD'nin Afganistan'dan apar topar çekilme anları ise dünya basının gündemine oturdu. Kabil Havalimanı'nda izdiham yaşanırken, ABD uçağıyla ülkeden ayrılmaya çalışan Afganlar yaşamını yitirdi.

ABD'nin NATO ile istişare etmeden Afganistan'dan ayrılması ise tartışmalara neden oldu. ABD'nin silahlarını, askeri teçizatlarını Taliban'a bırakıp Afganistan'dan çıkması üzerine Avrupa Ordusu fikrinin gündeme daha sık geldiği ifade edildi.

TÜRK BİRLİKLERİNİN TEÇHİZATI AFGANİSTAN'DA BIRAKILDI

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Nejat Eslen, "ABD Afganistan'dan çıkarken NATO müttefiklerine danışmadan ve onlara haber vermeden çekildi. Bu durum ise NATO müttefikleri arasında ABD'nin güvenilirliğinin ve liderliğinin tartışılmasına neden oldu. Avrupa ordusu daha kuvvetli bir şekilde dile getirilmeye başlandı." dedi.

Türkiye'nin de Afganistan'dan çekilirken teçhizatın bölgede bıraktığını söyleyen Eslen, bu konuda herhangi bir adım atılıp atılmayacağını sordu. Eslen, "Türk birliğinin de Afganistan'da silahları, savaş araçları ve değişik teçhizatı vardı. Anlayabildiğimiz kadarıyla sadece Türk askeri çekilmiştir, ağır silahlar ve teçhizat herhalde çekilememiştir. Bu silahlar, teçhizat ve araçlar nelerdir, bu konuda ne yapılacaktır?" dedi.

Nejat Eslen'in açıklamaları şöyle:

"ABD, terörle mücadele amacıyla 11 Eylül olayından sonra Afganistan'a askeri gücüyle girmişti. 20 yıl süren savaştan sonra ABD, Taliban'ın tayin ettiği zaman içerisinde yani 31 Ağustos'a kadar personeleni ve ABD'ye hizmet etmiş olan Afganları hızlı bir şekilde ülkeden çıkardı.

ABD, Afganistan'da kendisine yandaş siyasetçilerden bir devlet inşa etmek istemişti. Ayrıca bu yandaş siyaseçilerin kontolünde de bir Afgan ordusu olacaktı. ABD'nin Afganistan'da devlet inşa etme projesi başarılı olamadı. Afganistan ordusu bütün silahlarını terk ederek dağıldı. Ülkenin cumhurbaşkanı bile yurt dışına kaçtı. Özetle ABD'nin Afganistan'da devlet inşa etme projesi başarılı olmadı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili Türkiye'de iki değişik görüş oluştu. Birincisi, ABD Taliban'a karşı yenildi ve çekilmek zorunda kaldı. İkinci görüş ise ABD bir büyük strateji gereği Afganistan'dan çıktı, ABD yenilmedi, bu büyük stratejisinin gereğini yaptı. Bu görüşü savunanlar içinde ABD'nin Taliban'ı Çin'e ve Rusya'ya karşı kullanacağını ifade edenler de var. Bütün bunları bırakalım ve biz şuna bakalım: ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin jeopolitik sonuçları ne olacak? ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi küresel ve bölgesel jeopolitikte hangi etkileri yapacak? Bizi ilgilendirmesi gereken asıl konu budur."

AVRUPA ORDUSU FİKRİ

"ABD, 11 Eylül'den sonra NATO'yu da Afganistan savaşına dahil etti. Ancak ABD Afganistan'dan çıkarken NATO müttefiklerine danışmadan ve onlara haber vermeden çekildi. Bu durum ise NATO müttefikleri arasında ABD'nin güvenilirliğinin ve liderliğinin tartışılmasına neden oldu. Avrupa ordusu daha kuvvetli bir şekilde dile getirilmeye başlandı. ABD'nin Afganistan'ı terk etmesiyle beraber sadece bu ülkede değil bölgede jeopolitik bir boşluk olmuştur. Buradaki mesele bu güç boşluğunu hangi gücün dolduracağıdır. Bu boşluğu dolduracak en güçlü aday şimdilik Çin görülmektedir. Taliban, Çin için bir tehdit mi yoksa bir fırsat mıdır bunun zaman gösterecektir.

ABD, Afganistan'dan çekilince çok önemli bir jeopolitik değeri olan coğrafyayı da terk etmiş oldu. Çünkü Afganistan coğrafyası kuzeyde Rusya, doğuda Çin, güneyde Pakistan ve Hindistan coğrafyasının tam ortasında yer almaktadır. Ve saydığım bütün bu güçler nükleer kapasiteye sahiptir. ABD, Afganistan'da bulunduğu sürece bu coğrafyadan bu nükleer güçleri kontrol etme yetisine sahipti ve bu imkanı kaybetti. Ayrıca, Afganistan coğrafyası nükleer güç olmak isteyen İran ile batıda komşu olduğu için değer kazanıyordu."

TÜRK BİRLİĞİNİN TEÇHİZATINA NE OLDU?

ABD'nin yenilmediğini büyük bir strateji için bu coğrafyay terk ettiğini ve Taliban'ı Çin'e ve Rusya'ya karşı kullanacağını iddia edenler var. ABD'nin eğitip donattığı Afgan ordusu bütün silahlarını, araç gereçlerini ve hatta helikopterleriyle uçaklarını terk ederek dağıldı. ABD'nin Taliban'ı kullanacağını ifade edenler bu silahları ve teçhizatı bilinçli olarak Taliban'a bıraktığını ifade etmektedirler. Şu unutulmamalıdır ki ABD kendi vatandaşlarını ve yandaşlarını yani insanları Kabil Havalimanı'ndan tahliye ederken sıkışmış ve bu tahliye bir kaosa dönüşmüştür. O şartlarda Afgan ordusunun terk ettiği silahların ve teçhizatın tahliye edilmesi zaten mümkün değildi. Bu husus mutlaka dikkate alınmalıdır.

Bu noktada şunu da ifade etmemiz gerekir: Afganistan'daki Türk birliği de çekilmiştir. Türk birliğinin de Afganistan'da silahları, savaş araçları ve değişik teçhizatı vardı. Anlayabildiğimiz kadarıyla sadece Türk askeri çekilmiştir, ağır silahlar ve teçhizat herhalde çekilememiştir. Bu silahlar, teçhizat ve araçlar nelerdir, bu konuda ne yapılacaktır? Türkiye'nin bundan böyle Afganistan ile ilişkisi sadece sığınmacılarla ilgili olmalıdır. Çünkü Afganistan meselesi Türkiye'nin asli meselesi değildir. Türkiye'nin asli meselesi Irak'tır, Suriye'dir, Doğu Akdeniz'dir, Ege Denizi'dir, Karadeniz'dir ve en önemlisi iç cephedir."