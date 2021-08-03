Nejat İşler paylaştı: Ülkemizin başına gelen en büyük felaket bu iktidardır!

03 Ağustos 2021 Salı, 09:57

SOL Parti, günlerdir devam eden orman yangınlarına ve AKP iktidarının tutumuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

“Bir yangın coğrafyasında olmamıza; iklim krizinin her geçen gün yangın riskini artırmasına rağmen iktidarın hiçbir tedbir almadığını acı bir biçimde tecrübe ediyoruz” denilen açıklamada, “Saray’a uçak filoları alınırken, her gün devletin ‘gücünden’ söz edilirken yangını söndürecek bir uçağımızın dahi olmadığını görüyoruz! Evleri, ocakları yanan insanlara çay dağıtan; zerre bir koordinasyona, planlamaya ve akla sahip olmayan kül olmuş bir sistem ve devlet burada da karşımıza çıkıyor” ifadeleri kullanıldı.

Dayanışma seferberliğini büyütme çağrısı yapılan açıklamada “Bu enkazı hep birlikte bu topraklardan kaldırıp; yarattıkları tüm tahribatları da silip atarak; bu ülkenin güzel yarınlarını birlikte kuracağız!” denildi.

"İKTİDAR TEK BİR SANİYE DURAMAZ"

SOL Parti’den yapılan açıklama şöyle:

“İktidarın beceriksizlikleri yetmezmiş gibi; çaresizlik içinde olan insanlarımıza dayanışma eli uzatmak yerine özellikle sosyal medyada yanlış bilgilerle provokasyonlara imza atıldığını; halkı birbirine düşürecek tehlikeli oyunlar oynamaktan geri durulmadığını da görüyoruz! Gobels özentisi iletişim başkanı ve onların A’dan Z’ye yandaş kanalları, bunca gerçeği çarpıtacağını sanarak ‘büyüklük’ taslamaya çalışan zavallılar olarak kayıtlara düşüyor! Artık siyasetin konusu olmaktan da çıkan bu patolojik durum; anlaşılan içine kapandıkları Saray’larının hakikati olmuş! İktidar bu saçmalıklara son vererek; süren yangınları kontrol altında almak üzere tüm olanakları seferber etmeli, uluslararası dayanışma çağrılarını da kabul etmelidir.

Tüm bunlara öfkemiz ve isyanımız büyük! Ama bugün önceliğimiz bu büyük beceriksizliğin yarattığı yıkıma karşı bu yangının ortasında hep birlikte hayata geçirdiğimiz birliği ve dayanışmayı çoğaltmak olacak. Bugün insanın, doğanın ve hayvanların bu ortak acısıyla yaralanmış kardeş kalplerin kapısını birbirine aralamak için dayanışma seferberliğini büyütüyoruz!

Dayanışma merkezlerimizin koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak dayanışma çalışmalarını yürütürken; toplumsal dayanışma seferberliklerine güç vermeye devam edeceğiz. Ayrıca yurttaşların mağduriyetini engellemek ve ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere Hukuk Dayanışma çalışmamızı da süreç boyunca sürdüreceğiz. Biliyoruz ki bu felaketler çağında ülkemizin başına gelen en büyük felaket bu iktidarın kendisidir! Halka karşı her tür kötülüğü yapan bu iktidarın ülkenin tepesinde durduğu her bir saniye dahi yeni bir felaket anlamına gelecektir.”

"GÖRÜŞÜM BUDUR"

Oyuncu Nejat İşler de SOL Parti'nin bu açıklamasını sosyal medya hesabından retweet ederek sonra alıntılayıp "tekrar paylaşıyorum. görüşüm budur. bi salın beni..." diyerek paylaştı. İşler, haziran ayında SOL Parti'ye üye olarak, "Örgütlenmekten korkmayın; şimdi tam zamanı" çağrısı yapmıştı.















