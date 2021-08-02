Yardım istemek 'işgal'e çağırmakmış: "Yanarız ölürüz ormanlarda yine avuç açmayız"
Beyaz TV'de yayınlanan magazin programının sunucusu Bilal Özcan, orman yangınları nedeniyle sosyal medyada "#HelpTurkey" diyerek yardım çağrısını yapanların "Türkiye'nin kötülüğünü isteyenler" olduğunu öne sürdü.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Beyaz TV'de, günlerdir devam eden orman yangınlarının söndürülememesi nedeniyle sosyal medyada "#helpturkey" etiketi altında yardım talebinde bulunması "işgal çağrısı" olarak nitelendirildi.
Kanalda yayınlanan Beyaz Magazin isimli programın sunucusu Bilal Özcan, bu etiketi kullanan sosyal medya kullanıcılarına "Bunlardan uzak durun, bunlar dış mihrakların oyunu" diye seslenip şu ifadeleri kullandı:
"Bu Türkiye'nin kötülüğünü isteyenlerin bir oyunu. Atatürk, Türkiye 10 tane ülke tarafından işgal edilmişken 'Help Turkey' mi dedi? 15 Temmuz'da 'Help Turkey' mi dedik? İşgale çağırıyorsunuz. Biz 15 Temmuz'da yardım istemedik, tankın önüne yattık. Yanarız ölürüz ormanlarda yine avuç açmayız. 1 kere öleceğiz"
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