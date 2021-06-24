Oyuncu Nejat İşler'den sonra şair Haydar Ergülen de Sol Parti'ye üye oldu

24 Haziran 2021 Perşembe, 15:57

Ünlü oyuncu Nejat İşler, geçtiğimiz gün Sol Parti'ye üye olduğunu açıklamıştı. Şair ve yazar Haydar Ergülen de Twitter hesabından yaptığı açıklamada SOL Parti'ye üye olduğunu açıkladı.

"BİZ BAŞKA ALEM İSTERİZ!' FİKRİYLE SOL PARTİ'DEYİM!"

Ergülen, "Biz başka alem isteriz!' fikriyle Sol Parti'deyim!" ifadelerini kullanırken Ergülen'in paylaşımını alıntılayan SOL Parti ise "Başka bir alem için mücadelemizde yine yan yanayız. Hoş geldiniz. Şimdi örgütlenme zamanı" paylaşımı yaptı.

NEJAT İŞLER DE ÜYE OLMUŞTU

Sanatçı Nejat İşler, SOL Parti'ye üye olduğunu, "Fikirlerini merak ettiğim insanlarla daha fazla vakit geçirmek için buraya geldim. Örgütlenmekten korkmayın; şimdi tam zamanı" sözleriyle duyurmuştu.