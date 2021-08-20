Nejat İşler'in başrolünde olduğu Saygı 2’nin ilk fragmanı yayımlandı
Ercüment Çözer’in kendi adaletlerini sağlamaya kararlı iki gençle karşılaşmasını konu alan ‘Saygı’ dizisinin ikinci sezonundan ilk fragman yayımlandı. Dizi önümüzdeki günlerde BluTV'de izleyici karşısına çıkacak.
Efsaneleşmiş Behzat Ç. dizisinin anti kahramanı Ercüment Çözer’in hikayesine odaklanan Saygı dizisinin ikinci sezonundan ilk fragman yayımlandı.
Geçen yıl Blutv’de izleyicilerle buluşan dizinin başrollerinde Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Erkan Can yer alıyordu. Yeni sezonda dizinin kadrosuna, başarılı oyuncular Sarp Akkaya ile Damla Sönmez de dahil oldu.
Dizinin ilk sezonunda, içinde yaşadıkları yozlaşmış toplumdaki çürümüşlüğe son vermek isteyen Helen (Miray Daner) ve Savaş'ın (Boran Kuzum) kendi adaletlerini sağlamak için verdikleri mücadelede yollarının alışılmışın dışında bir adalet anlayışı olan Ercüment Çözer’le (Nejat İşler) kesişmesi konu alınmıştı.
Inter Medya imzalı ‘Saygı 2’nin senaryosunu Ercan Mehmet Erdem üstlenirken yönetmen koltuğundaysa Ender Mıhlar oturuyor.
Dizi önümüzdeki günlerde Blutv'de izleyicilerle buluşacak.
Video Haberler
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
- Sivas'ta kaydedildi.... Böyle göç ettiler
- New York metrosunda korku dolu anlar!
- 110 kilometre hıza ulaşan otomobilde tehlikeli hareket
- İstanbul'da sıra dışı hırsızlık olayı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk sansüründe yeni gelişme
- Son anket: AKP'nin oy kaybı barajı aştı
- O yayın için çarpıcı değerlendirme
- Ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi
- Saray’dan Doğu Perinçek’e 'Taliban' tepkisi
- İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldırı
- Dudak uçuklatan 'damacana su' gideri!
- Taliban dehşeti kamerada!
- Çetin Doğan ve Çevik Bir cezaevinde
- Taraftardan 'Mesut Özil' tepkisi!