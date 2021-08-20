Nejat İşler'in başrolünde olduğu Saygı 2’nin ilk fragmanı yayımlandı

20 Ağustos 2021 Cuma, 15:55

Efsaneleşmiş Behzat Ç. dizisinin anti kahramanı Ercüment Çözer’in hikayesine odaklanan Saygı dizisinin ikinci sezonundan ilk fragman yayımlandı.

Geçen yıl Blutv’de izleyicilerle buluşan dizinin başrollerinde Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Erkan Can yer alıyordu. Yeni sezonda dizinin kadrosuna, başarılı oyuncular Sarp Akkaya ile Damla Sönmez de dahil oldu.

Dizinin ilk sezonunda, içinde yaşadıkları yozlaşmış toplumdaki çürümüşlüğe son vermek isteyen Helen (Miray Daner) ve Savaş'ın (Boran Kuzum) kendi adaletlerini sağlamak için verdikleri mücadelede yollarının alışılmışın dışında bir adalet anlayışı olan Ercüment Çözer’le (Nejat İşler) kesişmesi konu alınmıştı.

Inter Medya imzalı ‘Saygı 2’nin senaryosunu Ercan Mehmet Erdem üstlenirken yönetmen koltuğundaysa Ender Mıhlar oturuyor.

Dizi önümüzdeki günlerde Blutv'de izleyicilerle buluşacak.