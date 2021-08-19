Netflix kullananlar dikkat! Hesabınız Dark Web'de satışa çıkarılmış olabilir

19 Ağustos 2021 Perşembe, 15:24

Çalıntı hesap kullanmıyorsanız ücretsiz bir Netflix hesabına sahip olmanız mümkün değildir. Çok sayıda yasa dışı faaliyete ev sahipliği yapan Dark Web, bunun büyük bir kısmını saldırıya uğramış veya güvenliği ihlal edilmiş hesapların satışından yapıyor.



Çevrim içi yayın kanallarına yönelik kullanıcıların talebi her geçen gün artarken, siber saldırganlar bu durumu fırsat biliyor. Dolandırıcılar, kullanıcı hesap bilgilerini ele geçiriyor ve Dark Web’de satışa çıkarmak için her yolu deniyorlar. Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, hesap şifresi paylaşımı konusunda kullanıcıları uyarıyor. Akkoyunlu özellikle çift faktörlü korumaya sahip olmayan Netflix’te mutlaka güçlü ve benzersiz parolaların kullanılması gerektiğini söylüyor.

AYNI ŞİFREYİ BİRDEN FAZLA HESAPTA KULLANMAYIN

Haber Global'ın haberine göre, çevrim içi hesapları çalmanın birkaç yolu var. Bunlardan biri çeşitli ihlaller yoluyla sızdırılan kimlik bilgileriyle oturum açmak. "Günümüzde birçok kişinin aynı şifreyi birden fazla hesapta kullanması, olası bir veri ihlali kurbanı olma durumunda Netflix hesabı gibi diğer çevrim içi hesapların da ihlale uğraması anlamına geliyor." ifadeleriyle kullanıcıları şifre güvenliğini önemsemeye davet eden Alev Akkoyunlu, "Daha doğrudan bir başka yol da çalıntı kredi kartlarını kullanarak yeni hesaplar oluşturmak ve kart bilgilerini ele geçirmek için kullanıcıları hediye kartlarına yönlendirmek. Tabii ki, Dark Web insanların bu hediye kartlarını da satın almasına izin veriyor." sözlerini ekliyor.

Özellikle Netflix gibi yayın kanalları için hazırlanan sahte hediye kartlarıyla kullanıcıların kandırıldığını vurgulayan Alev Akkoyunlu, bu dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini, aksi takdirde kullanıcıların hem kredi kartı bilgilerini hem de Netflix kimlik bilgilerini kaybedebileceği konusunda uyarıyor.

1. GÜÇLÜ VE BENZERSİZ BİR PAROLA KULLANIN

İlk adım, güçlü ve en önemlisi benzersiz bir parola oluşturmaktır çünkü Netflix çok faktörlü kimlik doğrulaması sunmuyor. Herhangi biri hesap bilgilerinizi ele geçirirse hesaba tam erişime sahip olacağı için gerekli önlemlerin en baştan alınması etkili bir önlem olacaktır.

2. NETFLİX HESAP AYARLARINI KONTROL EDİN

Netflix’in, "Hesap" başlığı altında hesaba erişen tüm cihazların konumunun ve adının listelendiği “Bağlı cihazların yakın zamandaki izleme etkinliği” başlıklı bir özelliği vardır. Tanımadığınız bir cihaz veya konum bulursanız hemen aşağıda yer alan “Tüm cihazlarda oturumu kapat” seçeneğini kullanın ve ardından şifrelerinizi değiştirmeyi unutmayın.

3.HESABINIZI BAŞKALARIYLA PAYLAŞMAKTAN KAÇININ

Netflix, insanları hesap paylaşmaya yönlendirmese de bu hala yaygın olarak yapılmaktadır. Bir hesabı paylaşmak, sadece diğer kişilere kullanıcı adı ve şifre verirseniz mümkündür. Aynı zamanda bu kişiler, hesabınızın üzerinde tam bir yönetim kontrolüne sahiptir. Bu sebeple, özellikle Netflix şifrenizi başka hesaplarınızda da kullanıyorsanız, paylaşmadan önce bir kere daha düşünün.

4.GÜÇLÜ BİR KORUMA İLE HESAPLARINIZI GÜVENCEYE ALIN.

E-postanız ve şifreniz bir veri ihlaline uğrarsa veya verilerinizden herhangi biri Dark Web'te görünürse gerekli güvenlik değişikliklerini zamanında yapabilmek için dijital ayak izinizi takip eden dijital kimlik koruması gibi Dark Web’i sürekli tarayarak hesap bilgilerinizin tehlikede olup olmadığını size bildiren bir uygulama kullanabilirsiniz.