Neo Trend işçilerinin eylemi 38 gündür devam ediyor

08 Ağustos 2021 Pazar, 00:50

Pandeminin başlaması ile beraber Neo Trend Tekstil A.Ş.’de çalışan 104 işçi önce ücretsiz izne çıkarılmış, işçiler ücretsiz izindeyken şirketin Güngören’deki binası boşaltılmış ve patron Kazım Akbulut kayıplara karışmıştı.

Bunun üzerine 1 Temmuz’dan itibaren süresiz eylem kararı alan Neo Trend Tekstil işçileri eylemlerine bugün de Beyoğlu’nda bulunan TRT binası önünde devam etti.

"İŞTEN ÇIKARILDIĞIMIZI SMS İLE ÖĞRENDİK"

Neo Trend İşçileri adına açıklama yapan Bilal Doğan, 104 işçinin şirketten yaklaşık 1 buçuk milyon TL’lik bir alacağı olduğunu belirterek, şunları söyledi: Biz, 1 Temmuz işten çıkarma yasağının kalkması ile beraber işlerinden atılan 104 Neo-Trend tekstil işçisiyiz. Salgının başında kısa çalışma ödeneği ile beraber izne çıkarıldık. 1 Temmuz’da kısa çalışma ödeneğini ve işten çıkarma yasağının kalkması ile beraber işimize geri döndüğümüzde patron Kazım Akbulut’un iş yerini boşaltıp kaçtığını gördük, işten çıkarıldığımızı SGK’den gelen bir mesaj ile öğrendik.

Salgın sürecinde “Şirket binası taşınıyor” diyerek binayı boşaltan, haklarımızı alacağımız yönünde namus sözü veren patronumuz Kazım Akbulut ve ailesi, 1 Temmuz’a hazırlık yaparak, 104 işçinin toplamda yaklaşık bir buçuk milyon TL kıdem ve ihbar tazminatlarına el koyarak kayıplara karışmıştır.

Kazım Akbulut’un işçilerden sürekli kaçtığını, ödemeleri yapmamakta direndiğini de aktaran Doğan, onurlu bir mücadele verdiklerini, haklı olduklarını ve bu mücadeleyi de zaferle sonuçlandıracaklarını söyledi.

"HAK VERİLMEZ ALINIR"

İşverenin kendilerine “Gerekirse iki villa satarım yine haklarınızı öderim” dediğini aktaran Doğan, “Kazım Akbulut’a sesleniyoruz. Malını, mülkünü, Kaz Dağları’nda yaptığın tatilleri biliyoruz. Seni Kaz Dağları’nda olsan da bulacağız, gerekirse o iki villayı sattıracağız, haklarımızı alacağız. Hak verilmez, alınır. Koşullar ne olursa olsun mücadelemiz sürecek” dedi.

Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da eylemde yaptığı konuşmada, “Açlığa mahkum edilmiş onlarca arkadaşımız bugün burada. Biz bu mücadeleyi zaferle sonuçlandırana kadar Neo Trend’in üretim yaptığı başta Hummel mağazaları olmak üzere bütün mağazaların önünde oturmaya eylemlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu bir onur ve namus mücadelesidir, mutlaka kazanacağız” dedi.

Açıklama daha sonra işçiler eylemlerini sürdürmek için Fındıkzade’de bulunan Hummel mağazasının önüne gitti.