Nerede olduğu bilinmeyen kayıp silahların sayısı 100 bini aştı

27 Temmuz 2021 Salı, 04:00

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 2014 yılında Türkiye’de 14 bin silahın kayıp olarak açıklandığını ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından bu sayının 100 bini aştığını belirterek kayıp silahların bulunmasını istedi.

“Geçmişinde faili meçhul cinayetlerin, suikastların ve katliamların yaşandığı güzel ülkemizde bu vahşetler tam olarak aydınlatılamazken şimdi tüyler ürpertici iddialar kamuoyunda yüksek sesle dile getiriliyor” diyen Barut, “Devletin ilgili birimleri tarafından hazırlanan raporlar, korkunç gerçeği gösteriyor. Tüyler ürperten bu vahim konuyla ilgili seferber olunması gerekiyor. Geçmişte yaşanan acıların tekrarlanmaması, ülkemizde kaosun egemen olmaması için bu iddiaları araştırıp soruşturup gereğini yapmayan iktidar, başını kuma gömmüş durumda. Kılını kıpırdatmadığı gibi herhangi bir açıklama yapmıyor, sadece susuyorlar. Susmak bir yönüyle kabul etmektir” diye konuştu. İktidarı göreve çağıran Barut, “Türkiye’de 2014’te 14 bin silah kayıpken bu sayı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 100 bini aşmış durumda. Bu korkunç ve vahim konuyla ilgili derhal adım atın, kamuoyuna açıklama yapın. Bu namluların yarın kime döneceği meçhuldür. Yaşanacak her olumsuzlukta sorumluluk sizindir. Artık susmayın!” ifadelerini kullandı.