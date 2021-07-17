CHP'li Başarır, kayıp silahları meclis gündemine taşıdı: Sayı korkutucu

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:58

Yazılı soru önergesinde Bakanlığın internet sayfasında 2018 Faaliyet raporunun neden yer almadığının ve 2017 yılından sonraki faaliyet raporlarında da ‘kayıp silah’ envanterlerinin neden yer almadığının yanıtlanmasını isteyen CHP’li Başarır, “AKP eski ilçe başkanları ve eski gençlik kolları üyeleri sosyal medya üzerinden ağır silahlarla paylaşım yapmaktan çekinmiyor. Hiçbir savcı da bu konu hakkında bir soruşturma başlatmıyor. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldığı bir televizyon programında IŞİD'in alt yapısını oluşturan selefi yanlısı 2 bin civarında dernek kurulduğunu ve bunların silahlandığını söylüyor. Ancak mevcut siyasi iktidar bu konuların üzerine ciddiyetle gitmiyor” sözlerini dile getirdi.

TEKLİF GÜNDEME DAHİ ALINMIYOR

Bireysel silahlanmaya karşı mücadele eden Umut Vakfı’nın verilerine de dikkat çeken CHP’li Başarır, “Umut Vakfı’nın verilerine göre, Türkiye’de 20 milyon civarında kişinin bireysel olarak silahlandığı, bu silahların yalnızca 2.5 milyonunun ruhsatlı olduğu, bunun 7-8 katı kadar ruhsatsız silah bulundurulduğu belirtiliyor. Bu silahlarla cinayetler işleniyor. Ruhsatsız silah bulundurmanın ve taşımanın cezasını caydırıcı olması bakımından 5 yıla çıkartan kanun teklifimiz komisyonda bekletiliyor, gündeme dahi alınmıyor” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı Faaliyet Raporlarına göre “Kayıp Silah” envanterleri 2013 yılı için 76 bin 758, 2014 yılı için 14 bin 682, 2015 yılı için 91 bin 120, 2016 yılı için 107 bin 628, 2017 yılı için 106 bin 740 olarak tespit edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı’nın 2018 yılında resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda 106 bin 740 olarak yer alan kayıp silah sayısı, 1944 yılından 2017 yılının sonuna kadarki 73 yıllık süreçteki toplam kayıp silah sayısını ifade etmektedir. Kamuoyuna duyurulur!” sözlerine yer verilmiştir.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, vermiş olduğu yazılı soru önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1- 2013 yılı dahil olmak üzere yıllar itibarı ile ülkemizdeki kayıp silah sayısı kaçtır? Yine yıllar itibarıyla bu kayıp silahların kaçı şahsa, kaçı özel güvenlik kurumlarına, kaçı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ve kaçı Jandarma Genel Komutanlığı’na aittir?

2- Önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla ülkemizde toplam kaç adet kayıp silah vardır? Bu kayıp silahların kaçı şahsa, kaçı özel güvenlik kurumlarına, kaçı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, kaçı Jandarma Genel Komutanlığı’na aittir?

3- İçişleri Bakanlığı Faaliyet Raporlarında yer alan kayıp silah verileri, 1944 yılından günümüze kadar olan sayıları belirttiğine göre, 2013 yılındaki kayıp silah sayısı 76 bin 758 iken bu sayının 2014 yılında 14 bin 682 ‘ye düşmesindeki sebepler nelerdir?

4- 2013 yılı dahil olmak üzere yıllar itibarıyla kaç kişiye taşıma, kaç kişiye bulundurma ruhsatlı silah verilmiştir? Verilen bu silahlardan kaçı yaralama/cinayet olaylarında kullanılmıştır?

5- 2017 yılından sonraki yıllarda, İçişleri Bakanlığı Faaliyet Raporlarında “Kayıp Silah” envanterine neden yer verilmemiştir?

6- İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde, Strateji Geliştirme Başkanlığı bölümünde yer alan faaliyet raporları içerisinde, 2018 yılı faaliyet raporu neden yer almamaktadır? 2018 yılı raporu kamuoyundan gizlenmek mi istenmektedir?