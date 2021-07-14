AKP'den "Kayıp silahlar" açıklaması

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 13:15

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kayıp silahlar tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünal konuyla ilgili açıklamasında, “15 Temmuz'la ilgili millet nezdinde ve uluslararası alanda oluşmuş olan meşruiyeti yaralayan, itibarsızlaştıran argümanlar maalesef içeriyor. Kayıp silahlar iddiası daha önce FETÖ'cü hesaplar tarafından ortaya atıldı” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'u siyasi tartışmanın malzemesi yapmanın son derece yanlış olduğunu söyleyen Ünal, "Çünkü; o geceyi bu Meclis'te CHP'lisi, MHP'lisi, AK Partilisi birlikte yaşadı. 15 Temmuz'da bir millet mutabakatı oluştu. Bu millet mutabakatı aslında 7 Ağustos Yenikapı mitinginde de mevcuttu. O millet mutabakatının içerisinde CHP de vardı. Ama 7 Ağustos'tan sonra ne oldu bilmiyoruz. CHP, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe', 'tiyatro' demeyi seçti. Bu gecede millet çıplak elleriyle, istiklaline, devletine, geleceğine sahip çıktı" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in "kayıt dışı silah dağıtımı" iddiaları tartışma yaratmıştı. Konuya ilişkin olarak gazeteci Uğur Dündar, FETÖ'cü darbe girişimi 15 Temmuz'dan sonra kaybolan silahların 20 tugayı silahlandırabilecek şekilde en az 100 bini bulduğunu öne sürmüştü.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise "Bakanlığımızın 2017 yılı İdari Faaliyet Raporunda belirtilen rakam, sivil vatandaşlarımızın kaybettikleri silahları da içeren 1944’ten 2017’nin sonuna kadar ki 73 yıllık toplam sayıdır. Bu rakamın 15 Temmuz ile hiçbir ilgisi yoktur” açıklamasında bulunmuştu.