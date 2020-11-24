Nesli tükenme tehlikesindeki vahşi kediye eş aranıyor

24 Kasım 2020 Salı, 14:33

Yurtdışında bulunan hayvanat bahçeleri ile iletişime geçen Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkilileri kısa sürede dişi olan Serval kedisine bir eş bularak çoğaltmayı planlıyorlar.

Yaklaşık 1 ay karantina kafesinde kalan nesli tükenme tehlikesindeki vahşi kedi kendisi için hazırlanan doğal ortamını aratmayan kafese alınacağı günü bekliyor.



İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerinin kendileriyle iletişsem geçmesiyle harekete geçtiklerini belirten, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, özel araç ile Serval kedisini getirdiklerini söyledi.

Karantina ve uyum süresi için ayrı bir kafeste tutulan Serval kedisinin kendisi için hazırlanan farklı bir kafese alınacağını kaydeden Özsöyler, “Bu kedi Afrika kökenli olduğu için yurt dışından getirilmiş. Normal şartlarda bu hayvanların doğal ortamında veya hayvanat bahçesinde olması gerekiyor. Serval kedisi şu anda Türkiye’de sadece Gaziantep Hayvanat Bahçesinde bulunuyor. Bu kedimiz dişi, yurt dışından erkeğini getirterek üretmeyi planlıyoruz. Serval kedisi nesli tükenmekte olduğu için burada koruma altında tutup, çoğaltarak sayılarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.



