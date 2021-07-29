Netflix ABD, oyuncu ve çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor

29 Temmuz 2021 Perşembe, 14:30

Getty Images Netflix ABD'den başlayarak bütün yapımlarında A Bölgesi çalışanlarına tam aşı şartı uygulayacak

Netflix, ABD'de çekimi devam eden yapımlarda çalışan oyuncu ve diğer personele aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.

ABD merkezli şirketin, A Bölgesi personeli diye nitelediği oyuncular ve onlarla yakın temas halinde çalışan personelden aşılanmalarını isteyeceği haber veriliyor.

Google gibi diğer bazı büyük firmalar da, daha önce çalışanlarının ofise dönmeden önce mutlaka aşı olması gerektiğini açıklamıştı.

Netflix'in yeni aşı politikası önce ABD'deki setlerde başlayacak ve sonra dünya çapında şirket için çalışan 144 bin kişiyi kapsayacak şekilde genişletilecek.

Netflix bu adımı, yakınlarda Hollywood sendikaları ve stüdyolar arasında, şirketlerin çalışanlarına aşı zorunluluğu koymasına imkan veren yeni çalışma standartları konusunda anlaşma sağlanması ardından atıyor.

Ne var ki aktör Sean Penn, bu politikanın sadece A Bölgesi'nde çalışanlar değil bütün yapım ekibini kapsamasını istiyor.

Penn, istisnasız bütün oyuncular ve bütün yapım ekibi aşı olmadıkça, şu anda çalıştığı NBC Universal yapımı Gaslit'in çekimlerine gitmeyeceğini söylemişti.

Getty Images Aktör Sean Penn sadece A Bölgesi değil bütün yapım ekibi aşılanmadan sete dönmeyeceğini söylemişti

Delta varyantı büyük kaygı yarattı

Amerikan Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme kurumu bu hafta başında iç mekanlarda aşılarını tam olanlar da dahil herkesin yeniden maske takması gerektiğini bildirmişti.

Ülkede koronavirüsün daha bulaşıcı olan Delta varyantının yaygınlaşmasıyla vaka sayıları da yeniden fırlamaya başladı.

Google CEO'su Sundar Pichai bloguna koyduğu bir paylaşımda işyerine gelecek herkesin aşılarını olması gerekeceğini söylemişti.

Bu politikanın nasıl uygulanacağının, şirketin farklı ofislerinin bulunduğu yerler ve oralarda geçerli olan kurallara göre değişiklik gösterebileceğini ve aşılara herkesin erişimi olmayan yerlerde uygulanmayacağını da eklemişti.

İlaveten Google dünya çapında ofislerinin açılacağını bildirdiği tarihi, Delta varyantının vakalarda yol açtığı yeni yükseliş nedeniyle 1 Eylül'den 18 Ekim'e çekti.

Google'da çalışıp da özel durumları nedeniyle evden çalışmayı sürdürmek için başvuranlara ise 2021 sonuna kadar bir esneklik gösterileceği bildirildi.

Ayrıca Google çalışanlarından, bundan sonra sürekli olarak evden çalışmak ya da başka bir ofise geçmek isteyenlere de izin verilebilecek.

Google, ofislerini açtığında, herhangi bir haftada çalışanlarının yüzde 60 kadarının haftanın bir kaç günü ofiste çalışacağını, her beş çalışandan birinin yeni açılan ofislere geçeceğini, ve yine beşte birinin de evden çalışmayı tercih edeceğini tahmin ediyor.

Çalışanlara aşı zorunluluğu şartı yaygınlaşıyor

Bir çok şirket, kararlarını açıklamadan önce çalışanlarının mesaiyi evden sürdürmesine izin vermenin sağlayacağı avantaj ve dezavantajları değerlendiriyor.

Bir kısım şirket ise ofiste çalışmaya gelecek olanların aşı olmasını şart koşuyor.

Haziran ayında Harry Potter kitaplarının yayıncısı Bloomsbury, personelinin işyerine dönmeden önce mutlaka aşı olması gerektiğini açıklamıştı.

Yayıncı şirket, "Virüsün hala çok tehlikeli olduğu bir gerçek" demişti.

ABD'de yatırım ve mali hizmetler şirketi JP Morgan, çalışanlarından, oluşturulacak şirket içi bir internet sitesine aşı statülerini kaydetmelerini isteyeceğini bildirmiş, sadece bütün aşılarını olanların ofiste maskesiz çalışmasına izin verileceğini açıklamıştı.

Banker şirketi Godman Sachs da çalışanlarından ofise dönmeden önce aşı durumlarını bildirmelerini istiyor.