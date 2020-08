Netflix, ‘Altered Carbon’u ikinci sezon sonunda iptal etti

28 Ağustos 2020 Cuma, 10:00

Siber Punk atmosferinde geçen dizinin ikinci sezonu şubat ayında, ilk sezonu ise 2018'de yayınlandı. İlk sezonun öncesinde geçen “Resleeved” adlı anime özel bölümü ise 2019'da yayınlandı. Dizi, Richard K. Morgan'ın aynı adlı romanına dayanıyordu.

Dizi, ilk sezonda Joel Kinnaman, ikinci sezonda ise Anthony Mackie tarafından canlandırılan yıldızlararası savaşçı Takeshi Kovacs'ın maceralarını takip etti. Bir Netflix yöneticisine göre, platform, geleneksel yaklaşımı nedeniyle gösteriyi iptal etme kararı aldı. Yani, bir dizinin izlenme sayısına karşı maliyet oranının hesaplanması.

Geçtiğimiz hafta, Netflix'in, COVID-19 salgınıyla ilgili artan sağlık ve güvenlik maliyetlerini çevreleyen bütçe sorunları nedeniyle hem "The Society" hem de "I'm Not Okay with This" dizilerinin fişini çektiği açıklanmıştı. Her iki gösteri de ikinci sezonlar için daha önce yenilenmişti. "Altered Carbon" ise, üçüncü sezon için doğrudan iptal kararı aldı. Dizi,bir insan zihninin sayısallaştırıldığı ve bir kişinin bilincinin bir bedenden diğerine aktarabildiği fütüristik bir dünyada geçiyor. Serinin ikinci sezonunda Mackie'yle birlikte Renée Elise Goldsberry, Lela Loren, Simone Missick, Chris Conner, Dina Shihabi ve Torben Liebrecht rol aldı. Will Yun Lee ve James Saito da yardımcı rollerde yer aldı.

Skydance Television adına Alison Schapker, Laeta Kalogridis, James Middleton, Rose Lam, Bradley J. Fischer, James Vanderbilt, Mike Medavoy ve Arnold W. Messer, Skydance adına ise David Ellison, Dana Goldberg ve Marcy Ross, dizinin idari yapımcılığını üstlendi.

Kaynak: Beyazperde