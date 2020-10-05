Netflix, 'Barbar Conan'ı diziye uyarlıyor

05 Ekim 2020 Pazartesi, 11:25

Robert E. Howard’ın yarattığı ikonik Conan karakterinin haklarını elinde bulunduran Conan Properties International ile anlaşan Netflix, "Conan the Barbarian" dizisi için hazırlıklara başladı.

Filmloverss'ın Collider'dan aktardığına göre, dizinin senaryosunu kaleme alacak bir senarist ve prodüksiyona öncülük edecek bir dizi sorumlusu için arayışa başlandı. Ancak şu an için diziyi kimlerin hayata geçireceği belirsizliğini koruyor.

1932 yılında Robert E. Howard tarafından yaratılan Conan, bugüne kadar kısa hikâyeler, romanlar, dergiler, çizgi romanlar, filmler, video oyunlar gibi pek çok farklı medyumda kendisine yer buldu ve yıllar içinde ikonik bir karakter hâline geldi.

1982 yapımı "Conan the Barbarian" ve 1984 yapımı "Conan the Destroyer" filmlerinde Arnold Schwarzenegger‘in hayat verdiği karakter, son olarak 2011 yılında Jason Momoa‘nın başrolde yer aldığı "Conan" filmiyle beyazperdede boy gösterdi.

Karakter aynı zamanda 1997-1998 yıllarında yayınlanan bir diziye de konu oldu. Ancak "Conan the Adventurer" adını taşıyan bu dizi, 1980’lerin düşük kaliteli filmlerini bile aratacak yapısıyla pek de uzun soluklu olmadı ve 22 bölümlük bir sezonun ardından ekrandaki yolculuğunu tamamladı.

Büyük bütçeli bir dizi olacağı tahmin edilen "Conan the Barbarian"da ikonik karaktere kimin hayat vereceği henüz bilinmiyor.