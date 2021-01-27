Netflix, İstanbul'da açacağı ofis için iş ilanı verdi
Netflix, İstanbul'da açacağı ofis için yönetici aradığını duyuran bir iş ilanı yayınladı. Şirket, adayların benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyime sahip olması gerektiğini belirtti.
Aralık ayının başlarında gerçekleştirdiği açıklama ile Türkiye’de ofis açma kararı verdiklerini duyuran Netflix, İstanbul'da açacağı ofis için yönetici aradığını duyurdu.
Popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, iş ilanlarını paylaştığı Netflix Jobs adlı web sitesinde yeni bir ilan yayınladı ve İstanbul’daki ofisi için bir yönetici aradığını duyurdu. Netflix, söz konusu iş ilanının açıklamasında, “Netflix genişledikçe, en iyi ve en parlak yetenekleri aramaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Netflix, ekibine katılacak yöneticinin göreviyle ilgili olarak ise “EMEA’daki (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) genişlememizi desteklemek için deneyimli bir yönetici arıyoruz. EMEA Kurumsal Gayrimenkul, İşyeri ve Güvenlik ekibinin bir parçası olacak kişi, İstanbul'daki ofisin yönetiminde kilit bir rol oynayacak” denildi.
5 YIL DENEYİM GEREKİYOR
Şirket ayrıca, "söz konusu pozisyona başvuracak adayların benzer pozisyonda en az 5 yıl deneyime sahip olması; sosyal ilişkilerde başarılı ve iyi bir ekip çalışanı olması; motivasyonu yüksek, proaktif ve küçük ya da büyük herhangi bir sorun için çözüm üretmekten korkmayan; ofisin ihtiyaçlarına karşılık verebilen program çözme becerileri yüksek kişiler olması gerekiyor açıklamasında bulundu.
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