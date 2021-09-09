Netflix spoiler veren La Casa de Papel izleyicilerini rehin aldı

09 Eylül 2021 Perşembe, 17:27

Dijital yayın platformu olan Netflix, beşinci ve son sezonunun ilk beş bölümünü izleyiciyle buluşturdu. Platform spoiler tehdidine karşı dizinin konseptine uygun bir önlem aldı. İtalya'da "La Casa de Papel" hakkında en çok spoiler veren 100 izleyici Netflix tarafından tespit edilerek, uçakta 5 saat boyunca rehin alındı.

La Casa de Papel’in son sezonunun 5 bölümden oluşan ilk kısmı Netflix’te izleyicilerle buluştu. İzleyicilerin spoiler almadan diziyi seyretmesini isteyen Netflix, dizi hakkında en çok spoiler veren 100 izleyiciyi dizinin özel gösterimi için bir etkinliğine davet etti.

MADRİD’E GİDECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLARDI

Dizinin yeni sezonuyla aynı anda başlayacak özel gösterim için 3 Eylül’de Cenova havaalanına gelen 100 izleyici, Madrid’e uçacakları bilgisiyle uçağa bindi.

Dizinin yeni bölümlerinin gösterimi için Madrid’e uçacaklarını düşünen izleyiciler bir sürprizle karşılaştı. Özel gösterim telefonların internet erişimin kesildiği yer olan uçakta gerçekleşti.

İzleyiciler, yeni sezonda beş bölüm boyunca Money Heist çetesi gibi giyinmiş bir ekip tarafından uçakta rehin alındı.

Davetliler beş saat boyunca havada kalıp dizinin yeni bölümlerini izlerken, uçuş modu sayesinde spoiler içeren paylaşım yapmaları da engellenmiş oldu.