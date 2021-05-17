<p>"La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu geliyor" başlıklı haberimiz için yaptığımız paylaşım siyasilerin ve sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.</p>
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"La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu geliyor" başlıklı haberimiz için yaptığımız paylaşım siyasilerin ve sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.

<p>CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Netfix dizisi La Casa De Papel'in Türkiye versiyonun çekileceği haberini alıntılayarak değerlendirdi.</p><p>Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın kayıp 128 milyar dolarına göndermede bulunarak "Yalnız bu ülkede o çoktan çekildi. Öyle dizi falan değil, kısa film yaptılar. Duvardan değil, arka kapıdan girdiler" ifadelerini kullandı.</p>
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Netfix dizisi La Casa De Papel'in Türkiye versiyonun çekileceği haberini alıntılayarak değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın kayıp 128 milyar dolarına göndermede bulunarak "Yalnız bu ülkede o çoktan çekildi. Öyle dizi falan değil, kısa film yaptılar. Duvardan değil, arka kapıdan girdiler" ifadelerini kullandı.

<p>CHP Sözcüsü Faik Öztrak da La Casa De Papel paylaşını alıntılayarak yorumladı.</p><p>"<strong>Casa da zaten no papel.</strong></p><p>30 Nisan itibariyle TCMB net rezervi eksi 45,1 milyar $."</p>
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak da La Casa De Papel paylaşını alıntılayarak yorumladı.

"Casa da zaten no papel.

30 Nisan itibariyle TCMB net rezervi eksi 45,1 milyar $."

<p>HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "Geç kaldınız kasa tam takır kuru bakır! sözleriyle!' paylaşımda bulundu.</p>
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "Geç kaldınız kasa tam takır kuru bakır! sözleriyle!' paylaşımda bulundu.

<p>Sosyal medya kullanıcıları da paylaşımı tiye alarak yorum yaptı.</p><p>"Merkez bankasını soymaya gidiyorlar ortada para yok ilk bölümde final olur"</p>
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Sosyal medya kullanıcıları da paylaşımı tiye alarak yorum yaptı.

"Merkez bankasını soymaya gidiyorlar ortada para yok ilk bölümde final olur"

<p>"Çok geç. Merkez Bankası burada zaten soyuldu"<br></p>
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"Çok geç. Merkez Bankası burada zaten soyuldu"

<p>"Profesör ve ekibi, Türkiye Merkez Bankasını soymak için bankayı basar ve Merkez Bankası Başkanını rehin alır. Amaç kasadaki 128 milyarı almaktır. Baskınının ardından Merkez Bankası Başkanı görevden alınır. Kasaya giren ekip, kasanın onlardan önce boşaltıldığını görünce şok olur. "</p>
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"Profesör ve ekibi, Türkiye Merkez Bankasını soymak için bankayı basar ve Merkez Bankası Başkanını rehin alır. Amaç kasadaki 128 milyarı almaktır. Baskınının ardından Merkez Bankası Başkanı görevden alınır. Kasaya giren ekip, kasanın onlardan önce boşaltıldığını görünce şok olur. "

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