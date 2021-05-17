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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Netfix dizisi La Casa De Papel'in Türkiye versiyonun çekileceği haberini alıntılayarak değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın kayıp 128 milyar dolarına göndermede bulunarak "Yalnız bu ülkede o çoktan çekildi. Öyle dizi falan değil, kısa film yaptılar. Duvardan değil, arka kapıdan girdiler" ifadelerini kullandı.
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