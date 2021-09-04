La Casa de Papel'in final sezonu sosyal medyada gündem oldu
Netflix'te her sezonu ile gündem yaratan İspanyol dizi La Casa de Papel'in final bölümleri izleyiciyle buluştu. İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygununu konu edinen fenomen dizi sosyal medyaya damga vurdu.
Netflix'in soygun temalı İspanyol dizisi La Casa De Papel, final yolunda... İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygununu konu edinen fenomen dizi La Casa de Papel'in final sezonunun ilk 5 bölümü Netflix'te yayınlandı.
Dizinin yeni bölümlerini aylardır büyük bir merakla bekleyen sosyal medya kullanıcılar Twitter'da binlerce paylaşım yaptı. Dizinin adı Twitter'da trend listesine yerleşti.
15 DAKİKALIK VİDEO 2,9 MİLYON İZLENDİ
İlk sezonu 2017 yılında yayınlanan ve ilk sezonunun ardından büyük bir popülerliğe kavuşan La Casa de Papel'in 5. sezonundan 15 dakikalık bir video da paylaşıldı.
Kısa sürede YouTube'da trendler sıralamasına giren video, 2,9 milyondan fazla izlendi.
Toplam 10 bölümden oluşan La Casa de Papel'in ikinci kısmı ise 3 Aralık 2021'de izleyiciyle buluşacak.
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