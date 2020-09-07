Netflix, tartışmalara neden olan 'Minnoşlar' filmini Türkiye kütüphanesinden kaldırdı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 15:30

Netflix'in 9 Eylül 2020 tarihinde yayımlayacağı ve dünya çapında tartışmalara neden olan Fransız filmi "Minnoşlar" (Cuties), platformun Türkiye kütüphanesinden kaldırıldı.

Sundance Film Festivali’nde ödül alan Franszı yapımı “Minnoşlar”(Cuties) adlı filmin eylül ayında gösterileceği Netflix için yapılan tanıtımı tüm dünyada tepkilere sebep olmuştu. Tanıtım görsellerinde kız çocuklarının cinsel obje olarak algılanması ve bu sebeple pedofiliyi çağrıştırması Türkiye'de de tartışmalara neden olmuştu.

Netflix, filmin afişini ve açıklamasını değiştirmiş ve tepkilerin ardından bir özür yayımlamıştı.

Netflix'in özür açıklamasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı film hakkında gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) resmi yazıyla talepte bulunmuş, RTÜK, oy birliğiyle filmin kaldırılmasına karar vermişti.

RTÜK'ün arldığı kararın ardından herhangi bir açıklama yapmayan Netflix, "Minnoşlar" (Cuties) filmini Türkiye'de kütüphanesinden kaldırdı.

Film Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde ise Netflix kütüphanesinde yer almaya devam ediyor.