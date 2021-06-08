Netflix, Yeşilçam klasiklerini listesine ekliyor
Netflix, Yeşilçam'ın klasikleşmiş filmleri Dert Bende, Fatmagül'ün Suçu Ne ve Şoför Nebahat filmlerini listesine ekliyor. Filmler bu ay Netflix'te yayımlanacak.
Netflix, içeriklerine bir yenilik ekleyerek rotasını Yeşilçam klasiklerine çeviriyor. Yeşilçam'ın akıllarda yer eden filmlerinden üçü bu ay Netflix kitaplığına eklenecek: Dert Bende, Fatmagül'ün Suçu Ne ve Şoför Nebahat.
Süreyya Duru'nun imzasını taşıyan 1970 yapımı Şoför Nebahat'ın başrollerinde Fatma Girik, İzzet Günay, Münir Özkul, Metin Serezli, Oya Peri gibi isimler yer alıyor.
1986 yapımı Fatmagül'ün Suçu Ne de Süreyya Duru'nun imzasını taşıyor. Vedat Türkali'nin senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Hülya Avşar, Aytaç Arman, Salih Balık, İhsan Yüce, Menderes Samancılar gibi isimler yer alıyor.
1973 yapımı Dert Bende'nin başrollerinde Türkan Şoray, Mesut Engin ve Murat Soydan yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Orhan Elmas oturuyor.
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