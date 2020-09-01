Netflix’de yayımlanması planlanan Cuties filmi ile ilgili Raportör raporunu tamamladı
Netflix’de yayımlanması planlanan Cuties filmi ile ilgili Raportör raporunu tamamladı.
RTÜK den alınan bilgiye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusundan sonra Netflix de yayımlanması planlanan Cuties filmi ile alakalı bir politika değişikliğine gitmeyen platform ile alakalı Raportör raporunu tamamladı ve RTÜK Başkanlık makamına katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulanması için sundu.
YAPTIRIM KARARI BEKLENİYOR
Netflix bu filme dair bir politika değişikliğine gitmez ise Perşembe günü yapılacak Üst Kurulda Netflix ile alakalı yaptırım kararının gelmesi bekleniyor.
Netflix in yaptırım kararına rağmen filmi yayına sokması halinde ise geçici yayın lisansının iptal edilmesi söz konusu olacak.
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