Netflix’in 2020’de en çok izlenen yeni dizisi: 'Ratched'

"American Crime Story", "Feud", "Pose" gibi dizilere imza atan Ryan Murphy'nin Netflix çatısı altında hazırladığı "Ratched", 18 Eylül’de izleyici ile buluştu.

Sarah Paulson‘ın başrolünü üstlendiği dizi, dünyanın dört bir yanında Netflix’in en çok izlenenler listesinin ilk sırasına yerleşerek Netflix’in 2020’de en çok izlenen yeni dizisi oldu.

Netflix, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Ratched’ın yayınlanmasının üzerinden geçen dört haftada 48 milyon Netflix abonesi tarafından izlendiğini duyurdu, bunun da diziyi Netflix’in 2020’de en çok izlenen yeni dizisi yaptığını açıkladı.

In its first 28 days, 48 million members have booked an appointment with Nurse Ratched, making it our biggest original Season 1 of the year. pic.twitter.com/NjCR8uPuPP — Netflix (@netflix) October 16, 2020

Paylaşılan bu veri, Ratched’a daha en baştan iki sezon için onay veren Netflix’in diziye güvenerek doğru karar verdiğini gösteriyor.

BİR AYDA 48 MİLYON İZLENME

Ryan Murphy’nin senaryosunu Evan Romansky ile birlikte kaleme aldığı dizi, Miloš Forman’ın 1975 yapımı filmi "Guguk Kuşu – One Flew Over the Cuckoo’s Nest"in öncesinde yaşananları anlatıyor. Hikâyenin merkezinde, "One Flew Over the Cuckoo’s Nest"in acımasız hemşiresi Mildred Ratched yer alıyor. Filmde Louise Fletcher’ın hayat verdiği karakteri dizide Sarah Paulson canlandırıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Sarah Paulson’a Cynthia Nixon, Sharon Stone, Charlie Carver, Judy Davis, Liz Femi, Sophie Okonedo, Finn Wittrock, Jon Briones, Alice Englert, Vincent D’Onofrio, Corey Stoll ve Amanda Plummer gibi önemli isimler eşlik ediyor.

Ryan Murphy’nin “feminist bir korku hikâyesi” olarak nitelendirdiği ve Hannibal Lecter’ın kadın versiyonu olarak gördüğünü söylediği Hemşire Ratched’ın 1947 yılından sonraki hayatını merkeze alacak Netflix dizisinin yapımcıları arasında Michael Douglas da yer alıyor.

İzleyicileri 1947 yılına, yani "One Flew Over the Cuckoo’s Nest"in yaklaşık 10 yıl öncesine götüren dizi, deneysel tedavilerin uygulandığı bir akıl hastanesinde çalışmaya başlayan Mildred’ın filmde gördüğümüz acımasız hemşireye nasıl dönüştüğünü anlatıyor.

Kaynak: Filmloverss