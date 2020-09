Hemşire Ratched’ın öyküsü

25 Eylül 2020 Cuma, 13:17

Yazar Ken Kesey, "One Flew Over the Cuckoo’s Nest" (Guguk Kuşu) romanını 1962’de yazdı. 1975’te hem oyuncu hem yapımcı olan Michael Douglas kitabı çok beğendi, sinema uyarlamasını ünlü yönetmen Milos Forman’ın çekmesini istedi. Michael Douglas’ın ünlü aktör babası başrolde oynamak istedi ama Michael başrolü Jack Nicholson’a verdi. Psikiyatrik hastanede geçen filmde Jack Nicholson en iyi erkek oyuncu Oscar’ını aldı. Hemşire Milldred Ratched’daki olağanüstü performansıyla Louise Fletcher en iyi yardımcı kadın oyuncu seçildi. Bu ayrıksı rol Anne Bancroft, Angela Lansbury, Ellen Burstyn’e teklif edilmişti, hiçbiri kabul etmedi. Sinemanın Norman Bates, Hannibal Lecter, Darth Vader gibi ikonik kötüleri arasında yer alan Hemşire Mildred Ratched filmde Jack Nicholson kadar dikkat çekmişti. Bu kült yapım, en iyi film, yönetmen, senaryo, erkek oyuncu, yardımcı kadın oyuncu olmak üzere tam 5 Oscar aldı.

Ryan Murphy, Hollywood’un en ilginç bağımsız yaratıcılarından, yapımcılarından biri. "Gee", "Nip Tuck", "American Horror Story", "Pose", "The Politician", "Hollywood" gibi önemli TV dizileri gerçekleştirdi. Ken Kesey’in "One Flew Over the Cuckoo’s Nest" kitabındaki Hemşire Ratched karakterinden yola çıkarak hazırladığı diziyi bu kez Netflix için hazırladı. Michael Douglas dizinin yapımcılarından biri. Mildred Ratched’ı canlandıran Ryan Murphy’nin gözde oyuncusu Sarah Paulson da yapımcılar listesinde yer alıyor.

Pasifik Savaşı’nda hemşire olan Mildred Ratched (Sarah Paulson) her türlü vahşeti ve şiddeti görmüştür. Ölüm döşeğindeki acı çeken askerler ondan acılarını dindirmelerini istemişlerdir. Mildred onların isteklerini gözünü kırpmadan yerine getirmiştir. 1947’de Ratched’ın yolu Kaliforniya, Los Angeles’a düşer. Bu arada New York’ta Edmond Tullsen (Finn Witrock) adlı seri katil dört rahibi öldürür. Mildred, Lucia Eyalet Hastanesi’ne başvurur. Hastanenin sahibi Dr. Hanover (Jon Jon Briones) Ratched’ı etkileyici ve tutkulu bulur ama kadroda boş yer olmadığı için onu işe almaz. Ratched uçurum kenarında denize bakan bir motele yerleşir. Pes etmek gibi bir niyeti yoktur. Psikiyatrik Rehabilitasyon Merkezi’ne girmek için türlü planlar yapmaya başlar. Önce Dr.Hanover’i ele geçirmeye karar verir. İlk kurban olarakta başhemşire Betsy Buckett’ı (Judy Davis) seçer. Rahip katili Edmond Tollsen Lucia Eyalet Hastanesi’ne transfer edilir. Ratched yavaş yavaş herkesi güdümleyerek ele geçirmeye başlar. Lucia öyle bir yerdir ki burada mani, bellek kaybı, eşcinsellik, çoklu kişilik bozukluğu, şizofreni, amnezi, melankoli, demans, tedavileri etik olmayan yöntemlerle yapılır. Lezbiyenler kaynar su ve buz tedavisiyle iyileştirilmeye, öteki rahatsızlıklar lobotomiyle giderilmeye çalışılır.

Ryan Murphy, "Ratched"ın görsel ve anlatım dilini gerilimin ustası Alfred Hitchcock’tan etkilenerek oluşturmuş. Görüntü karartmaları, bölünmüş görüntüler, eski gerilim müzikleri, yön şaşırtıcı kamera açıları, karakterlerin aniden yeşile ya da kırmızıya girmeleri gibi sahneler Hitchcock’ın sık kullandığı tekniklerdir. Sharon Stone’la çok çalışmayı isteyen Ryan Murphy ona milyarder Lenore Osgrood rolünü vermiş. “İnanılmaz karakterler yaratıyor. Onunla hiç korkmadan sonuna kadar gidiyorsunuz, kendinizi rolünüze kaptırıyorsunuz Çünkü ortaya yaratıcı, sıradışı bir şey çıkacağını biliyorsunuz. 21. yüzyılda öyle bir noktaya geldik ki TV dizileri yedinci sanat sinemayı geride bıraktılar” diyen Sharon Stone, Lenore Osgrood rolünde yetkin bir oyunculuk sergiliyor.

"American Horror Story: Asylum"u yer yer anımsatan, 18 Eylül’de Netflix’te gösterime sunulan dramatik, psikolojik gerilim Ratched’da Sarah Paulson, Finn Witrock, Jon Jon Briones, Judy Davis, Cynthia Nixon, Amanda Plummer, Sophie Okonedo, Vincent D’Onofrio, Charlie Carver ve Sharon Stone oynuyorlar.