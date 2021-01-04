Netflix'in yeni Türk dizisi '50m2'den ilk fragman yayımlandı
Netflix'in yeni Türk dizisi "50m2"nin resmi fragmanı yayımlandı. Engin Öztürk’ün başrolünde olduğu dizi, 27 Ocak’ta izleyiciyle buluşacak.
Netflix, Türk yapımı yeni dizisi "50m2"den ilk fragmanı yayımladı.
Oyuncu kadrosunda Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Kürşat Alnıaçık, Tolga Tekin, Tuğçe Karabacak, Özgür Emre Yıldırım, Gaye Gürsel ve Tuncay Beyazıt gibi isimlerin yer aldığı dizi, 27 Ocak'ta izleyicilerle buluşacak.
Kara komedi türündeki dizinin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir ve senarist Burak Aksak oturuyor. Dizinin başrolünde Gölge karakteriyle Engin Öztürk yer alıyor.
Gölge isimli karakterin hayatına odaklanan dizinin konusu şöyle:
İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sanıldığından daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir’in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Servet Nadir’in sırlarıyla beraber kaçan Gölge, Güzelce Mahallesindeki 50 metrekarelik terzi dükkanına sığınır. Mahalleli onu ölen terzi Adil’in oğlu Adem zanneder. Karanlık geçmişinin köşeye sıkıştırdığı Gölge’nin gidecek başka bir yeri yoktur ve yeni kimliğiyle 50 metrekarelik terzi dükkanında yaşamaya başlar. Ne kadar zorlu olsa da mahalle Gölge’yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir.
İşte dizinin ilk resmi fragmanı:
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