Netflix'in yeni Türk filmi 'Azizler' yayına girdi
Taylan Biraderler'in yönettiği, "Bir Başkadır" dizisinin yaratıcısı Berkun Oya'nın senaryosunu kaleme aldığı "Azizler" filmi yayına girdi. Tüm hakları Netflix’e satılan film, "Netflix Orijinal Filmi" etiketiyle duyurulmuştu.
Senaryosunu "Bir Başkadır" dizisinin yaratıcısı Berkun Oya'nın kaleme aldığı, yönetmenliğini Taylar Biraderler olarak tanınan Durul Taylan ve Yağmur Taylan'ın üstlendiği, Netflix'in yeni Türk filmi "Azizler" yayına girdi.
Filmin başrollerinde Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Öner Erkan, Fatih Artman, İrem Sak, İlker Aksum, Gülçin Santırcıoğlu, Hülya Duyar, Göktuğ Yıldırım ve Helin Kandemir gibi isimler yer alıyor.
Senaryosunu, "Bir Başkadır" ve "Masum" dizilerinin yaratıcısı olan Berkun Oya'nın kaleme aldığı "Azizler"in konusu ise şöyle:
Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder… Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz’in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz’in hayatını büsbütün değiştirecektir.
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