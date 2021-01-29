Nevşehir Belediye Başkanı istifasını açıkladı

29 Ocak 2021 Cuma, 15:56

Bir süredir Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılacağı iddiaları konuşulan AKP'li Rasim Arı, kararını açıkladı.

Kameralar karşısında açıklama yapan Arı, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sürecinde '45 yaşındayım ve 45 yaşında bir kardeşinizi bu şehre feda edeceğim' diyordum. Gerçekten de feda oldum. Bu 21 aylık süre içerisinde, 18 aydır yumuşak yatakta vallahi billahi yatmadım. Sürekli bu şekilde yatan biri sağlıklı kalamaz. Tamamen sağlık nedenleri ve sorunları nedeniyle, 21 aydır onur ve şerefle, başı dik bir şekilde hizmet ettiğim Nevşehir Belediye Başkanlığından istifa ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde ve izindeyim. Kimsenin buradan fitne fesat çıkarmasına izin vermeyeceğim. Bu sağlık sorunlarıyla ilgili acaba toparlayabilir miyim derken, belediye başkanı arayanları da Allah'a havale ediyorum. Bu kardeşiniz, eğer tek kuruş boğazından aşağıya inmişse Rabbim benim boğazıma durdursun ve bugün canımı alsın.

Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Başımız dik, alnımız açıktır. Ancak daha önce bahsetmiş olduğum gibi; siyasette, ticarette, bürokraside ayrılanların arkasından çok şey söylenir. O yüzden bu belediye başkanı arayan arkadaşlardan istirhamım bu sağlık sorunlarını başka bir mecraya çekip benimle ilgili algı yapmasınlar. Yani toplumdaki sevgimize, bu şehrin bize olan muhabbetine leke getirecek, kendileri veya yakınları aracılığıyla itibar suikastına kalkışırlarsa onları halka ve Hakk’a havale ediyorum."

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NE OLMUŞTU?

AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın geçtiğimiz günlerde AKP Genel Merkezi’ne istifa dilekçesini verdiği ve bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceği iddia edilmişti.

AKP yönetiminin Nevşehir Belediyesi’nin önceki yönetiminde bulunan kişilerin yolsuzluk soruşturmasında delillerin karartılmasını istediği öne sürülmüş, Rasim Arı'nın da bu baskılara dayanamadığı iddia edilmişti.