AKP'li Nevşehir Belediye Başkanı'ndan 'istifa' açıklaması
AKP'den istifa ettiği iddiasını yalanlayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "partisi ve kendisi haricinde yapılan açıklamalara itibar edilmemesini" istedi.
AKP’li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, partisinden istifa ettiğine dair iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Önceki dönem AKP’li belediye başkanının yolsuzluklarını araştırdığı için görevinden istifa etmesi yönünde baskı yapıldığı ve bunun üzerine AKP’den istifa ettiği ileri sürülen Arı, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasıyla istifa iddiasını yalanladı.
Arı, açıklamasında “20 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’de değil dünyada da her türlü engel ve zorluğa rağmen haksızlığa, hukuksuzluğa karşı gelmiş her zaman dik durmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu felsefesi doğrultusunda hareket eden partimiz hiç bir zaman yolsuzluğu ve hırsızlığı örten bir tutum sergilememiş aksine kimsenin gözünün yaşına bakmadan gereğinin yapılmasını sağlamıştır. Şehrimizde İl Başkanlığı kongre süreci yaşanmaktadır.
Bunu istişare etmek için gitmiş olduğum AK Parti Genel Merkezi’nde tarafıma devam eden adli ve idari süreçle alakalı herhangi telkinde bulunulmamıştır. Bazı basın ve yayın organlarında iddia edildiği gibi Genel Merkez görüşmemden sonra hiç bir platformda açıklamam olmadığını ve hiç kimseyle bu süreçle ilgili bir görüşme gerçekleştirmediğimi belirtmek isterim. Partim ve benim haricimde yapılan açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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