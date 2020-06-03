Nevşin Mengü, Karel Valansi'den ve Musevilerden özür diledi

03 Haziran 2020 Çarşamba, 09:35

ABD'de siyahi genç George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke yangın yerine döndü. Birçok dükkanın yağmalandığı ABD'de Trump gösteriler sırasında bahçesi yanan St. John's kilisesini ziyaret edip elinde İncil'le açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde İncil tuttuğu fotoğrafını Twitter'dan paylaşan gazeteci Nevşin Mengü, ABD Başkanı'na "Elinde tuttuğu kutsal kitapta diyorki: "dua ettiğiniz zaman iki yüzlülerden olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar" Matta 6:5" sözleri ile eleştiride bulundu.

Nevşin Mengü'ye Musevi gazeteci Karel Valansi'den tepki geldi.

NEVŞİN MENGÜ ÖZÜR DİLEDİ

Karel Valansi, Nevşin Mengü'ye "Havraları karıştırmadan mesajınızı veremiyor musunuz?" diye sordu. Tepkinin ardından Mengü, "Karel hanım sizin nezdinizde tüm Musevi arkadaşlardan özür diliyorum, Matta 6:5'teki bu anti-semit tonu fark etmeden paylaştım. Sizleri incitmek gibi bir niyetim yoktu" ifadeleriyle özür diledi.