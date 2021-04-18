Nevşin Mengü'den, Ali Edizer'e sert tepki: Nazilerden farkları yok
Gazeteci Nevşin Mengü, GATA başhekim yardımcılığı görevinden alınan Ali Edizer'e sert tepki gösterdi.
Muhalefet, Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların hangi yöntemlerle kime satıldığı, döviz rezervlerinin tüketilmesinin yol açtığı sorunlar ve sorumluların belirlenmesi için “128 milyar dolar nerede?” diye sormaya devam ediyor.
Gazeteci Nevşin Mengü, erkeklere “boşanmak yerine ikinci eş” çağrısı yapan, medeni hukuku hedef gösteren sosyal medya paylaşımları nedeniyle GATA başhekim yardımcılığı görevinden alınan tarikatçı doktor Ali Edizer'in '128 milyar dolar nerede?' diyenlere üstü kapalı tehditler savunmasına tepki gösterdi.
''NAZİLERDEN FARKLARI YOK''
Twitter üzerinden paylaşım yapan Mengü, ''Şimdi bu halkı kin düşmanlığa tahrik vb olmuyor mu? Nazilerden farkları yok'' dedi.
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