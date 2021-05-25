Nevşin Mengü'den, Bahçeli'nin 'İkizdere' açıklamasına tepki: Ülke bölündü herhalde
Gazeteci Nevşin Mengü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İkizdere ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamalara, "Ülke bölündü herhalde herkes her yere gidemiyor" sözleriyle tepki gösterdi.
Partisinin grup toplantısında, "İP başkanının bile bile inadına yapar gibi Rize'ye gitmesi yalnızca düşüncesizlikle, sorumsuzlukla, öngörüsüzlükle izah edilemez" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'ye ziyaretinden anlaşılıyor ki baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Nevşin Mengü, Bahçeli'nin sözlerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.
"İKTİDARDAN VİZE ALMAK GEREKİYOR"
Nevşin Mengü, "Devlet Bahçeli, Meral Akşener’in İkizdere’ye gidişini sorguluyor. Ülke bölündü herhalde herkes her yere gidemiyor, ülke içinde seyahat etmek için iktidardan vize almak gerekiyor" diye yazdı.
Mengü'nün paylaşımı şöyle:
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