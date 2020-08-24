Neymar'dan Şampiyonlar Ligi Kupası'na hüzünlü bakış!

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 08:15

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain (PSG) ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.. Bayern Münih, Colman’ın attığı tek golle kupaya uzanırken, PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar, maçın son düdüğü ile birlikte adeta yıkıldı.

PSG’nin yakaladığı birçok net fırsatta gole izin vermeyen Neuer’in damga vurduğu maç sonrası Bayern Münih futbolcuları büyük sevinç yaşarken, Neymar büyük bir üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan ve uzun süre saha ortasında ağlayan Neymar’ı, Bayern Münih’in Avusturyalı yıldızı David Alaba teselli etti.

Maç sonrası düzenlenen kupa törenine de gözyaşları için gelen Neymar’ın, Şampiyonlar Ligi kupasına elini uzattığı an, uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir kare oldu

