Niğde'de eski belediye başkanı Mahmut Durak tarlasında öldürüldü

Niğde’de Elmalı Belediyesi'nin eski başkanı Mahmut Durak (66), kendisine ait tarlada, 83 yaşındaki Ali T. tarafından öldürüldü.

(DHA)
15 Ekim 2020 Perşembe, 13:49
Niğde'de eski belediye başkanı Mahmut Durak tarlasında öldürüldü
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Elmalı köyünde, Hüyük mevkisindeki bir tarlada yerde yatan birini gören yurttaşlar, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Tarlaya gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma, ölen kişinin, tarlanın da sahibi olan Elmalı Belediyesi eski başkanı Mahmut Durak olduğunu tespit etti. Durak'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda, cinayeti Ali T.'nin işlediğini belirledi. Ali T. gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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