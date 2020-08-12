Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan tesisin açılışına davet edilmedi

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:01

Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi Twitter hesabından gülümseyen emojiyle, "Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezimizi Kocaeli/Derince’de hizmete açıyoruz! Haydi arkadaşlar çıkın çıkın gelin!" paylaşımında bulundu.

Nihal Olçok, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın paylaşımına yanıt olarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu da etiketleyerek, "Sayın

@kasapoglu, Abdullah’ın ANNESİ var biliyorsunuz değil mi? Bu nasıl bir nezaketsizliktir ki evladımın isminin verildiği tesisi açılıyor ama anne davet edilmiyor. Gerçi bu sizi aşar biliyorum ama yine de davet bekledim... @RTErdogan" diye yazdı.