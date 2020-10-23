Nihat Hatipoğlu gençleri hedef aldı: Dışarıda dört genç kız bira içiyordu

23 Ekim 2020 Cuma, 18:13

Hatipoğlu, sosyal medyada tepki çeken Sabah gazetesindeki köşe yazısında, ''Belli merkezler gençleri inancından, tarihinden ve ailesinden koparmak için projeler geliştirdiler. İnançsızlığa ve inkara sevk edebildikleri gençleri istismar etmek, kullanmak ve amaçlarına hizmet ettirmek çok daha kolay olacaktır'' dedi.

“Bir ilimizdeki bir sokaktan hayretler içinde geçtim” diyen Hatipoğlu, şunları söyledi:

''Meğer o sokak genç kız ve erkeklerin daha yoğun geldikleri bir yermiş ve dışarıda, içeride doğrusu Avrupa'nın herhangi bir merkezindeki görüntüyü aksettiriyordu. Dışarıda dört genç kızımız bira içiyorlardı. Yüzümüzde maske vardı. Beni tanıdılar ve dördü birden biralarını sakladılar. Mahcup bir gülümseme ile "Hocamız geçiyor çocuklar" dediklerini işittim. Daha var. Edep, saygı elbet var.''

'BU ÜLKENİN EVLATLARI'

Hatipoğlu, “Ama oradakiler de bu ülkenin evlatları, çocukları. Onları yok saymak yerine var kabul edip, öyle hareket etmek lazım. Ve o gençlerimizi asli karakterine yönlendirecek bir yol takip etmeliyiz. Yoksa gelecekte köprü altlarında vücuduna zehir enjekte eden genç bedenlere şahit oluruz” ifadesini kullandı.