Nihat Hatipoğlu'ndan "Yarışmalardan kazanılan para haram mıdır?" sorusuna yanıt

23 Nisan 2021 Cuma, 11:13

İktidara yakın bir televizyon programında yaptığı Ramazan programlarıyla bilinen ilahiyatçı profesör Nihat Hatipoğlu, yarışma programlarından kazanılan para için "fetva"da bulundu.

Takvim gazetesindeki köşesinin "Soru-Cevap" kısmında, "Yarışmalardan kazanılan para haram mıdır?" sorusunu cevaplandıran Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yarışmada herkes ortaya para koyuyor ve sonunda biri bu parayı alıp gidiyorsa haram olur, kumar olur. Bilginizi ölçen bir yarışma ise televizyon ya da sponsor bu ödülü veriyorsa haram değildir.."

Hali hazırda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 21 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla YÖK üyeliği görevi de uzatılmıştı. Yeniden ataması yapılan Hatipoğlu, YÖK üyeliğine 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla getirilmişti.