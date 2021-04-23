Nihat Hatipoğlu'ndan "Yarışmalardan kazanılan para haram mıdır?" sorusuna yanıt
İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'na göre yarışma programlarında kazanılan para ödülü, televizyon yada sponsor tarafından verilmiyorsa 'haram'.
İktidara yakın bir televizyon programında yaptığı Ramazan programlarıyla bilinen ilahiyatçı profesör Nihat Hatipoğlu, yarışma programlarından kazanılan para için "fetva"da bulundu.
Takvim gazetesindeki köşesinin "Soru-Cevap" kısmında, "Yarışmalardan kazanılan para haram mıdır?" sorusunu cevaplandıran Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yarışmada herkes ortaya para koyuyor ve sonunda biri bu parayı alıp gidiyorsa haram olur, kumar olur. Bilginizi ölçen bir yarışma ise televizyon ya da sponsor bu ödülü veriyorsa haram değildir.."
Hali hazırda Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 21 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla YÖK üyeliği görevi de uzatılmıştı. Yeniden ataması yapılan Hatipoğlu, YÖK üyeliğine 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla getirilmişti.
Video Haberler
- 94 metrelik lüks yat dar kanaldan böyle geçti
- İşte 23 Nisan'ın ilan edileceğini bilen ilk çocuk
- Sert tepki: Göksu’dan mesaj alıp bana soru sormayın
- Ekrem İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya sert tepki
- Kılıçdaroğlu'ndan videolu 23 Nisan mesajı
- Başkan Ataç çocuk korosuyla buluştu
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
- TBMM’de davetsiz misafir
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
En Çok Okunan Haberler
- 3 ile dikkat çekti: İnsanlar ölmeye başlayacak
- Thodex'in kurucusundan 'vurgun' iddialarına yanıt
- Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin gelişme
- Erdoğan'a büyük şok!
- Yeni bakan tepkilere dayanamadı, hesabını kapattı
- İmamoğlu'ndan 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt
- Soylu'dan gece yarısı Thodex açıklaması
- Bakan Koca'dan tedbirlerle ilgili açıklama
- Bitcoin çakıldı!
- Şevket Çoruh'tan Thodex paylaşımı