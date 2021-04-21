Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nihat Hatipoğlu yeniden YÖK üyeliğine seçildi

Kurumlardaki görevlendirilmeleriyle gündeme gelen Nihat Hatipoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeniden Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2021 Çarşamba, 01:46
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nihat Hatipoğlu yeniden YÖK üyeliğine seçildi
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