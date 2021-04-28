Nihat Kahveci'den "haciz" yanıtı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 17:06

Eski futbolcu Nihat Kahveci, Ekşi Sözlük'te açılan "Ben Nihat Kahveci, sorularınızı yanıtlıyorum" başlığında kullanıcıların sorularını yanıtladı. 1996-2002 ve 2009-2011 yıllarında Beşiktaş forması giyen 41 yaşındaki Kahveci, 2012'de Beşiktaş ile yaşadığı icra süreci ile ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Beşiktaş'ta ikinci dönemde dört senelik kontrat yaptım. Yıldırım başkan dönemi. İki sene tamamlandığında bir senelik alacağım vardı. Futbolu bıraktım. Son iki seneyi de yedi milyon dolarlık kontratı iptal ederek futbolu bıraktım. İspanya'ya dönebilirdim, Türkiye'de başka bir takımda oynayabilirdim. Ama 'Ben Beşiktaşlıyım' dedim. Sonra yeni başkan Fikret Orman geldi. 'Aylara bölelim bunları, yapacağız bu ödemeleri' dedi. Ben futbolu bıraktıktan bir sene sonra. Ben de 'Elimizden gelen yardımı yaparım' dedim. Altı ay aradım, hiçbir geri dönüş olmadı. Ben de normal olarak avukatıma 'Ne yapalım?' dediğimde 'Gerekeni biz yaparız, hukuki yollardan hallederiz' dedi. Bunun adı haciz değildir. İçeride 7 milyon doları kalan, bir senelik alacağı olan Nihat, hukuki yollarla alacağını aldı."

3 Şubat 2012'de Beşiktaş Kulübü ve dönemin başkanı Yıldırım Demirören aleyhine toplam 2 milyon 440 bin Euro'luk icra takibi başlatan Kahveci, ödemelerini almıştı.