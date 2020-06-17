Nihat Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

17 Haziran 2020 Çarşamba, 15:49

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü kongre üyeliğinden istifa etti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "9 yıldır Türkiye'de şike olayları yok" sözü sonrası oluşan tepki nedeniyle Asbaşkanlığını yaptığı Fenerbahçe'den istifa ettiğini açıkladı. Özdemir için Fenerbahçeli üyeler disiplin süreci başlatılması için imza kampanyası yapmıştı.

Fenerbahçeli üyeler Nihat Özdemir için "Nihat abi" ifadesi kullanıyordu.

Özdemir 9 Haziran 2020’de Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından disipline sevk edilmişti ve Fenerbahçe kongre üyeleri Nihat Özdemir’in ihraç edilmesi yönünde başvurularda bulunmuştu. Kulüpten ihracı istenen Özemir’e sevk belgesi bugün ulaştı ve bu gelişmenin ardından Nihat Özdemir Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

ÖZDEMİR’İN İSTİFAYA GÖTÜREN SÜREÇ…

TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde Instagram’da katıldığı bir canlı yayında ‘Türk futbolunda 9 yıldır şike tartışması yok’ şeklinde bir cümle kullanmış ve bu söz sarı lacivertli camiada büyük tepkilere neden olmuştu.

Fenerbahçe Kulübü sosyal medyada büyük olay yaratan o sözler sonrası resmi internet sitesinden Özdemir’i hedef alan sert bir açıklama yayınlamıştı. Akabinde Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy da FB TV’de Nihat Özdemir’e tepki göstermişti.

Yaşananlar sonrası TFF Başkanı Özdemir de federasyon sitesinden kendisi hakkında söylenenlere karşılık vermiş ve Fenerbahçe Yönetimi’nin sözlerini çarpıtarak hedef gösterdiğini belirtmişti. Sarı lacivertli kulüpte kongre üyeleri Nihat Özdemir’in ihracı için başvuruda bulunmuş ve disiplin süreci başlatılmıştı.