Nihat Özdemir ihraç edilecek mi?

07 Haziran 2020 Pazar, 09:01

Fenerbahçe kulüp üyeleri, Nihat Özdemir’in ihracı için kampanya başlattı. Sarı-lacivertliler, faks ve mail yağmuruna tutuldu. Başkanvekili Semih Özsoy, “Yaptığı en büyük saygısızlık, haksızlık dava arkadaşlarına. Ne gerekiyorsa o yapılacaktır” dedi. Başkan Ali Koç ise “İhraç, Nihat Bey’i (Özdemir) üzmeyecektir. Hatta, şirin gözükmek istediği kesimlere ‘Fenerbahçe’yi karşıma aldım’ diyeceği için mükafat olarak görecektir” dedi.

Fenerbahçe tüzüğünün 16. maddesinin, ‘Üyelikten çıkarılma’ başlıklı C bendinde şu ifadeler var: “Üyelik şartlarını kaybedenler ile Disiplin Kurulu’nun üyelikten çıkarılmasını önerdiği kişiler, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar. Kararı kesinleşen kişinin Üye Kayıt Defteri’ndeki kaydı, Sicil Kurulu tarafından sona erme sebebi belirtilerek silinir. Üyelik Şartları’nın 6. maddesinde ise “...Üyelikten çıkarılmış olanlar ile kulüp üyeliğinden istifa ederek ayrılanlar; Fenebahçe’ye üye olamazlar...” deniliyor.

ÖNCE DİSİPLİNE SEVK!

Süreç şöyle işleyecek: Kongre üyeleri, Fenerbahçe’nin kulüp kimliğine zarar verdiği gerekçesiyle Nihat Özdemir’in kesin ihracı talebi ile Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi için dilekçe verecek. Disiplin, kurulu rapor hazırlayıp Yönetim Kurulu’na sunacak. Yönetim Kurulu, ihraç kararı verirse ilgili üye, konunun ilk genel kurulda oylanmasını talep edecek. Son sözü üyeler söyleyecek. İhraç edilen üyenin, 3 ay içinde Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kararın iptali için dava açma hakkı bulunuyor. Ayrıca üyelikten çıkarılan kişi bir daha kulüp üyesi olamıyor.