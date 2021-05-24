Nihat Özdemir yabancı kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:58

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda, Süper Lig'deki yabancı kuralının gelecek sezon için de değiştirilmeyeceğini ve yürürlükteki kuralın aynen uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

"YABANCI KURALI KULÜPLERDEN GELEN TALEP İLE ERTELENDİ"

Özdemir, yabancı kuralıyla ilgili olarak "Gelecek sezon için alınan bir karar vardı. 14 sözleşme yapabilecek ama en fazla 8 yabancı sahada olacaktı. Kulüplerden talep geldi. Pandemi nedeniyle 1 yıl öteledik bunu. Bu yılı konuşalım. Bu yıl neler olmuş? Oynanan tüm maçlarda yabancı ortalama 7.12. Şampiyon Beşiktaş, 8.48 yabancı ile oynamış. Galatasaray, 6.95 ile oynamış. Fenerbahçe, 5.5 ile oynamış. Trabzonspor 7.15 ile oynamış. Süper Lig'de ilk 11'de en fazla yabancı sayısı ortalaması Hatayspor'da, 9.23. En az oynatan Göztepe olmuş, 4.98. Göztepe'yi, Fenerbahçe'yi kutlamak lazım." dedi.

"KULÜPLER BİRLİĞİ 14 YABANCI İSTİYOR"

"Bir de Altınordu'yu kutlamak lazım. Hiç yabancısı yok. Play-off finali oynuyor. Belki Süper Lig'e gelecek. Bu yıl ne yapacağımız konusunda görüşme halindeyiz. Kulüpler Birliği mektup yazdı, aynen devam etsin diyor. 14 yabancı olsun diyor. Kulüpler ile temas halindeyiz. 'Bunu yine uygulamayın, salgın var, maliyetler artacak, Türk futbolcuların maliyetleri çok yükselecek, biz zaten mali olarak sıkıntıdayız' dediler. Bu öneriyi düşünüyoruz."

"SÜLEYMAN HURMA, 'BU SİSTEM DEVAM ETSİN' DİYOR"

Özdemir, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile ilgili olarak, "Süleyman Hurma bana geldi, 'Lütfen el vurma, bu sistem devam etsin' dedi. Bende çok önemli 5 çocuk yetişti diyor. Ümit Milli Takıma çağrıldılar. Bendeki yabancılara baka baka, Biglia'ya baka baka iyi oyuncu oldular' diyor. Süleyman Hurma Bey'in futbol bilgisini takdir ederim. Takımı nereden nereye getirdi. Düşüncelerini doğru bir şekilde aktarıyor. Bunun geniş platformda tartışılması lazım. Fenerbahçe 5.7'yle, Göztepe 4.8'le oynamış. Bunlara destek olmak lazım." açıklamalarında bulundu.