Nijerya'daki kız kolejine silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti, en az 80 öğrenci kaçırıldı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaletinde, dün silahlı kişilerce bir kız kolejine düzenlenen saldırıda, 4 öğretmen ve 2 polisin öldürüldüğü, onlarca öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.
Kebbi Eyaleti Polis Komiseri Adeleke Adeyinka-Bode, yaptığı yazılı açıklamada, dün motosikletli silahlı kişilerin Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejine ateş açtığını belirtti.
"Saldırıda 2 polis ve 4 öğretmen hayatını kaybetti" ifadesini kullanan Adeyinka-Bode, saldırganların 5 öğretmeni ve çok sayıda öğrenciyi kaçırdığını kaydetti.
Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırıda en az 80 öğrencinin kaçırıldığı öne sürüldü.
DEVLET BAŞKANI AÇIKLAMADA BULUNDU
Devlet Başkanı Muhammed Buhari, dün, ordu ve diğer güvenlik güçlerini ülkedeki terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerine "nefes aldırmama" çağrısı yapmıştı.
Ülkede, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez öğrenciler okullardan kaçırılmıştı.
Ülkede en son 30 Mayıs'ta silahlı kişilerin Niger eyaletindeki Salihu Tanko Medresesinde düzenlediği saldırıda, 136 öğrenci kaçırılmıştı.
Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.
Fotoğraf: AFP
Video Haberler
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
- İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
En Çok Okunan Haberler
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- Erkan Petekkaya'dan 'Kırmızı Oda' kararı
- SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
- THY'den yeni 'ikram' kararı
- HDP'ye yapılan saldırı üzerine sert sözler
- Ünlü dizi senaristi yaşamına son verdi
- Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama
- Terim evine iki dev heykel yaptırdı
- Ekonomiyi eleştiren Erdoğan’ın köylüsü gözaltına alındı
- Gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var