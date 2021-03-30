Nike, insan kanı kullanılan 'Şeytan Ayakkabıları'nın üreticisine dava açtı

30 Mart 2021 Salı, 15:56

Spor giyim devi Nike, New York'un Brooklyn semtindeki sanat kolektifi MSCHF hakkında, tabanında kırmızı mürekkep ve bir damla gerçek insan kanı bulunan "Şeytan Ayakkabıları" adlı tartışmalı tasarım yüzünden dava açtı.

1018 dolara satılan modifiye edilmiş Nike Air Max 97 modeli ayakkabılarda "Luke 10:18" yazıyor. Ayakkabıların üzerinde ters haç ve pentagram işrareti de var.

MSCHF, rap sanatçısı Lil Nas X ile işbirliği yaparak çıkarttığı ayakkabıdan 666 çifti satışa çıkardı. Ayakkabıların bir dakikadan kısa süre içinde satıldığı açıklandı.

Nike ise marka ihlali yapıldığını, tartışmalı ayakkabının tasarımı ile logosunun şirkete ait olduğu izlenimi verdiğini savunuyor.

Kırmızı-siyah ayakkabılar, Lil Nas X'in yeni şarkısı Montero ile birlikte piyasaya çıktı.

YouTube'da yayımlanan klipte ayakkabıları giyen Lil Nas X, cennetten cehenneme bir striptizci direğinden aşağı düşerken tasvir ediliyor.

Klip ve ayakkabılarla Luka İncili 10:18'de geçen "İsa onlara şöyle dedi: 'Şeytan'ın gökten yıldırım gibi düştüğünü gördüm' sözlerine atıf yapılıyor.

Her ayakkabıdaki Nike Air özel tabanında 60 santimetreküp kırmızı mürekkep ve sanat kollektifinin üyelerinin bağışladığı bir damla kan bulunuyor.

Nike, New York'taki mahkemeye açtığı davada, ayakkabıların "Şeytan Ayakkabısı" olarak değiştirilmesine onay vermediğini belirtti.

Nike, MSCHF'nin ayakkabıların satışını durdurmasını ve ünlü Swoosh tasarım işaretini kullanmamasını istiyor.

Aralarında South Dakota Valisi Kristi Noem'in de bulunduğu bazı muhafazakar siyasetçiler de ayakkabıların tartışmalı tasarımından rahatsız oldu ve Lil Nas X ve MSCHF'i sosyal medyada eleştirdi.