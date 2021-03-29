İnsan kanı içeren 666 çift ayakkabı satışa çıkıyor
Çevrimiçi ortamda dikkat çeken etkinlikler düzenleyen bağımsız bir ekip, "Şeytan Ayakkabısı" isimli bir ayakkabı modeli tasarladı. "Bir damla insan kanı" içerdiği aktarılan ayakkabılar, ünlü ayakkabı markası Nike'ın Air Max '97 modelinden esinlendi.
Saint/Twitter
ABD merkezli MSCHF (İngilizce'de haylaz anlamına gelen mischief'in kısaltması) adlı ekibin rapçi Lil Nas X'le birlikte tasarladığı ayakkabılar sosyal medyada tanıtılıyor.
"Bir damla insan kanı" içerdiği aktarılan ayakkabılar, ünlü ayakkabı markası Nike'ın Air Max '97 modelinden esinlendi.
29 Mart'ta 666 çiftinin satışa çıkarılacağı ayakkabının fiyatı 1018 dolar olarak belirlendi. Fiyat etiketinde Luka İncili'nin 10:18 bölümündeki bir ayete gönderme yapılıyor. Bu ayette Şeytan'ın "gökten bir şimşek gibi düştüğü" ifade ediliyor.
Ayakkabının tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, tasarımı komik bulurken bazıları da çeşitli sebeplerle tepki gösterdi.
ABD'li yapımcı ve DJ Brian Dawe, "Bu adam herkese uygun bir country hip-hop şarkısı yapmıştı. Şimdiyse şeytanı övüyor. Hayır, bunu kabul etmiyorum, bu saçmalığı iptal edin" diye yazdı.
1966'da ABD'de kurulan Şeytan Kilisesi ise ayakkabıları övenlerden oldu. Kilisenin Twitter hesabından "Bize de bir çift ayırın" paylaşımı geldi.
MSCHF ekibi daha önce düzenlediği bir etkinlikte yeni tasarımıyla epey zıt görünen bir spor ayakkabısı üretmişti. Ekip, tabanlarında gerçek kutsal su bulunan ayakkabıları satışa çıkarmış ve bunlara "İsa Ayakkabıları" ismini vermişti. Üstelik Kanadalı müzisyen Drake, bu ayakkabılardan bir çift almıştı.
Aynı ekip kısa bir süre önce, dans eden, ortalığı toplayan ve ip atlayan fütüristik robotlarıyla ünlü teknoloji şirketi Boston Dynamics'le de ters düşmüştü.
Şirketin köpeğe benzetilen Spot adlı robotuna sanal ortamda bir paintball silahı ekleyen ekip, robotik teknolojisinin risklerine dikkat çekmek istediklerini ileri sürmüştü.
Boston Dynamics yetkilileri ise bu fikre karşı çıkmış ve "Teknolojimizin şiddeti, zarar vermeyi veya korkutmayı teşvik edecek şekilde tasvir edilmesini kınıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
MSCHF x Lil Nas X "Satan Shoes" ??— SAINT (@saint) March 26, 2021
??Nike Air Max '97
??Contains 60cc ink and 1 drop of human blood
???666 Pairs, individually numbered
??$1,018
???March 29th, 2021 pic.twitter.com/XUMA9TKGSX
Kaynak: Independent Türkçe
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