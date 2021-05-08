Nisan ayı nakdi ücret desteği ödeme günü belli oldu
Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs günü hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirten Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.
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