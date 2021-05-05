'Müzik Susmasın' kampanyası uzatıldı: Müzik emekçilerine 156 milyon liralık destek

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:19

Küresel salgın sürecinin olumsuz etkilerini azaltabilmek üzere “Müzik Susmasın” sloganıyla başlatılan projede süre bir ay daha uzatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının müzik meslek birlikleri, dernekler ve ilgili sendikayla başlattığı kampanyadan faydalananlar mayıs ayında da destek alacaklar.

DESTEKLER 156 MİLYONA ULAŞACAK

Bakanlığın “Müzik Susmasın” projesi kapsamında aldığı bu yeni kararla, projeden faydalananlara verilen destek 5 aya çıkmış olacak.

Destekler, mayıs ayı itibarıyla toplamda yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak.

Haftalık veya günlük yevmiye ücretiyle çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere, işini kaybeden veya işleri durma noktasına gelen ses ve enstrüman sanatçıları ile sektör çalışanlarının projeye katkıları karşılığında destek verilen projede, aynı zamanda üretilen eserlerin geleceğe aktarılması için dijital bir arşiv oluşturuluyor.